Хуберт Кош побил рекорд Европы на 200-метровке на спине, принадлежавший Евгению Рылову

Он проплыл дистанцию за 1.53,19.
Серебро на 200-метровке на спине завоевал южноафриканец Питер Кётце (1.53,36), бронзовую медаль выиграл представитель Франции Йоанн Ндойе-Бруар (1.54,62).
Ранее рекорд Европы принадлежал россиянину Евгению Рылову — 1.53,23. Он установил его на чемпионате страны в 2021 году.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание. 200 м спина, мужчины:
1. Хуберт Кош (Венгрия) — 1.53,19.
2. Питер Кётце (ЮАР) — 1.53,36.
3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) — 1.54,62.