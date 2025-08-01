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Хуберт Кош побил рекорд Европы на 200-метровке на спине, принадлежавший Евгению Рылову

Олимпийский чемпион — 2024 венгерский пловец Хуберт Кош установил рекорд Европы на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Он проплыл дистанцию за 1.53,19.

Серебро на 200-метровке на спине завоевал южноафриканец Питер Кётце (1.53,36), бронзовую медаль выиграл представитель Франции Йоанн Ндойе-Бруар (1.54,62).

Ранее рекорд Европы принадлежал россиянину Евгению Рылову — 1.53,23. Он установил его на чемпионате страны в 2021 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Плавание. 200 м спина, мужчины:

1. Хуберт Кош (Венгрия) — 1.53,19.
2. Питер Кётце (ЮАР) — 1.53,36.
3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) — 1.54,62.