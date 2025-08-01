«Американская болезнь» лишила русскую рекордсменку мира золота ЧМ-2025. За Чикунову дико обидно

Российские пловцы потихоньку продолжают собирать медали чемпионата мира-2025 в Сингапуре.
Кирилл Пригода начал с серебра на 50 м брассом. Затем в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м Мирон Лифинцев, Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова стали первыми к рекордом чемпионатов мира.
Третью медаль в копилку сборной принесла Евгения Чикунова. Правда, не золото, как многие ожидали, а только серебро.
На своей коронной дистанции — 200 м брассом — Чикунова является рекордсменкой мира — 2.17,55. Это время пловчиха показала на чемпионате страны в Казани 21 апреля 2023 года. Евгения отобрала рекорд у Татьяны Скунмакер из ЮАР — 2.18,95. И до сих пор результат Чикуновой никому не удалось улучшить. Кстати, как и встретиться с россиянкой в очном противостоянии, так как из-за отстранения наших от международных стартов, а также отказа Евгении ехать на Олимпиаду-2024 в Париже, она просто нигде не появлялась.
Первым большим стартом Чикуновой, где собрались все сильнейшие, стал именно ЧМ-2025 в Сингапуре. Главной соперницей брассистки, начиная с предварительной стадии, была американка Кейт Дугласс. Она — действующая олимпийская чемпионка на 200 м.
Суммарно по итогам всех заплывов она уступила Чикуновой. Это был позитивный звоночек. Поэтому на финал был особый настрой, в том числе и у 23-летней Дугласс.
В решающем заплыве американка со старта пошла ва-банк и за 100 м сумела привезти Чикуновой почти корпус. Казалось, россиянка разгонится на оставшейся части дистанции, но этого не случилось. Какие-то секунды Евгения отыграла, но этого оказалось мало. Дугласс — чемпионка мира. Причем с рекордом чемпионатов мира и Америки — 2.18,50. Чикунова проиграла ей 1.46 секунды (2.19,96). Третье место с одинаковым временем заняли Кайлин Корбетт из ЮАР и Алина Змушко из Беларуси — 2.23,52.
После заплыва комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Чикуновой есть проблемы со здоровьем, но не уточнил, какие именно. Затем в микст-зоне Евгения честно рассказала все сама. Она словила в Сингапуре ротавирусную инфекцию.
«Чувствую ужасную усталость, пока на этом все. Я плюс‑минус довольна. Из своего состояния я выжала максимум, мне кажется. И может чуть‑чуть прыгнула выше головы, потому что задела американская болезнь, скажем так. Меня усиленно лечили, но результат на табло.
Ротавирус [подхватила]. Жалко, что так сложилось, но я доплыла до серебра, думаю, на данный момент этого достаточно. Конечно, как спортсменка я хочу высшую награду, но будем стремиться к ней дальше. Я просто ничего никому не говорила, кроме тренера и врача. Мы втроем совместными усилиями думали, что может помочь, как облегчить состояние. В краткие сроки пытались привести меня в чувство», — сказала Чикунова «Матч ТВ».
Чикунова не просто так упомянула в своем ответе американцев. В Сингапуре все началось именно с них. Сборная слегла на тренировочном сборе в Таиланде перед поездкой на ЧМ. Все те, кто доехали до турнира, продолжили сталкиваться с ротавирусом уже на месте. Из-за этого некоторые пловцы снимались со стартов, а другие плыли не в самом лучшем состоянии.
***
Несмотря на то, что здоровье помешало Чикуновой выступить лучше, Чикунова уже добилась многого. Ранее 20-летняя пловчиха никогда не брала медалей ЧМ. Теперь у нее есть серебро. Эту медаль она добавила к уже имеющимся с ЧЕ и ЧМ на короткой воде и серебру Евро.
Автор: Виктория Дмитриева