«Американская болезнь» лишила русскую рекордсменку мира золота ЧМ-2025. За Чикунову дико обидно

«Чувствую ужасную усталость, пока на этом все. Я плюс‑минус довольна. Из своего состояния я выжала максимум, мне кажется. И может чуть‑чуть прыгнула выше головы, потому что задела американская болезнь, скажем так. Меня усиленно лечили, но результат на табло.



Ротавирус [подхватила]. Жалко, что так сложилось, но я доплыла до серебра, думаю, на данный момент этого достаточно. Конечно, как спортсменка я хочу высшую награду, но будем стремиться к ней дальше. Я просто ничего никому не говорила, кроме тренера и врача. Мы втроем совместными усилиями думали, что может помочь, как облегчить состояние. В краткие сроки пытались привести меня в чувство», — сказала Чикунова «Матч ТВ».