«Дуглас превосходит Чикунову и на дистанции, и по скорости». Шишин — о шансах Евгении на золото

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание
Женщины. 200 м, брасс.
- 1. Кейт Дуглас (США) — 2.18,50.
- 2. Евгения Чикунова (Россия) — 2.19,96.
- 3. Кейлин Корбетт (ЮАР) — 2.23,52.
- 3. Алина Змушко (Белоруссия) — 2.23,52.
Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин подвел итог выступления Евгении Чикуновой в финале дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российская пловчиха финишировала второй, уступив американке Кейт Дуглас 1,46 секунды (2.19,96). Дуглас установила новый рекорд чемпионатов мира (2.18,50), но не смогла побить мировой рекорд Евгении (2.17,55). После финиша Евгения рассказала, что уже третий день страдает от последствий ротавируса и, по ее оценке, болезнь забрала у нее около 30% от здоровой кондиции.
— Сколько случаев ротавируса в команде? — вопрос Шишину.
— Два случая, на этом все. Женя Чикунова перенесла это в более легкой форме, чем Саша Кузнецова, потому что у последней была даже температура.
— Где заразились?
— У меня девочки отрезаны от социума и не выходят за периметр. Думаю, азиатская пища не всем подходит.
— Женя грешит на воду в бассейне.
— Думаю, просто у всех разная система пищеварения, здесь я вам не подскажу. Правильно будет спросить у нашего врача, потому что он это четко отсекает.
— Женя сказала, что у нее на вечер, на финал, было примерно минус 30 процентов от ее нормальной кондиции. Можете предположить, сколько секунд, долей секунды забрала болезнь?
— Наверное, нет. Но говорил с Виттой Новожиловой — скорости были в допуске. Если мы и просели на какой-то процент, то, конечно, это очень плохо, это надо учитывать. Но в целом надо понять то, что американка превосходит Женю в скорости и уже доплывает 200 метров под рекорд мира.
То есть надо не искать какие-то причины, а понимать, что через три года этой девушке нужно будет давать бой, и бой этот будет неслабый. Нужно конструктивно готовиться к тому, что Дуглас превосходит Чикунову и на основной дистанции, и глобально в скорости. А не искать какие-то вот эти нотки, о которых вы сейчас говорите.
— Тогда спрошу иначе. Если бы Чикунова не заболела, у нее был бы шанс обыграть Дуглас?
— Шанс был всегда. Но если мы говорим, готова ли Женя сейчас плыть на уровне своих 2.17, то видим, что нет. Готова ли она бороться с этим результатом, если бы не болела? Наверное, тоже очень тяжело, потому что на сотне скорость была скромнее. Поэтому давайте радоваться тому, что Женя показала 2.19, это ее второй результат в истории. Это очень хорошо. Ее первая медаль на длинной воде. Молодец, Женя, молодец, Витта Владимировна. Но, главное, мы поняли, что мы через три года получим на ОИ очень сильного конкурента.
Сергей Лисин