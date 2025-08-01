«Дуглас превосходит Чикунову и на дистанции, и по скорости». Шишин — о шансах Евгении на золото

— Шанс был всегда. Но если мы говорим, готова ли Женя сейчас плыть на уровне своих 2.17, то видим, что нет. Готова ли она бороться с этим результатом, если бы не болела? Наверное, тоже очень тяжело, потому что на сотне скорость была скромнее. Поэтому давайте радоваться тому, что Женя показала 2.19, это ее второй результат в истории. Это очень хорошо. Ее первая медаль на длинной воде. Молодец, Женя, молодец, Витта Владимировна. Но, главное, мы поняли, что мы через три года получим на ОИ очень сильного конкурента.