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«Чикунова — ориентир для меня. Очень сильный человек». Соперница восхитилась россиянкой

Интервью с Алиной Змушко, завоевавшей бронзу в заплыве на 200 м брассов на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

Источник: Getty Images

За эмоциональной битвой между Евгенией Чикуновой и Кейт Дугласс, завершившейся не в пользу россиянки, легко можно было упустить ещё один важный сюжет: сразу две девушки забрали бронзу. Алина Змушко из Беларуси и Кайлин Корбетт из ЮАР показали абсолютно идентичное время, и судьи приняли решение выдать обеим по медали чемпионата мира.

Для Змушко это первая награда такого уровня. Алина, как и пловцы из России, выступает на ЧМ в Сингапуре в нейтральном статусе, но, в отличие от представителей и представительниц нашей страны, приняла условия World Aquatics гораздо раньше и даже успела выступить на Олимпиаде в Париже.

В беседе с «Чемпионатом» сразу после церемонии награждения Змушко поделилась своими эмоциями от успеха, а также рассказала о тёплых дружеских взаимоотношениях с Чикуновой, с которой успела сблизиться за время вынужденной изоляции атлетов двух соседних стран.

«Грустно, что так с Женей Чикуновой вышло»

— Алина, какие первые эмоции после заплыва?

— Я сначала даже не поверила, что попала в число медалисток, не поняла, что происходит. Очень долго смотрела, на каком я всё-таки месте. Смотрела на табло и видела два третьих места, думала, может, что-то поменяется. Но когда всё подтвердилось, я испытала восторг и удивление в хорошем смысле. Безгранично была рада, что у меня получилось.

— Сейчас, когда медаль уже у вас в руках, пришло осознание, что случилось?

— Конечно, сейчас я уже осознала момент триумфа. Во время церемонии награждения удалось почувствовать весь этот спектр эмоций, который я желаю ощутить каждому спортсмену. Это моя первая медаль чемпионатов мира, я давно к этому шла и рада, что наконец-то всё получилось. Медали — это всегда хорошо, вне зависимости от времени и старта.

— Кто уже успел вас поздравить?

— В первую очередь созвонилась с мужем, потом — с родителями, с тренерами. Не ожидала, что здесь есть ребята из моего спортклуба — они вживую поздравили. Поздравили и девочки с моего заплыва.

— Есть какие-то особые эмоции в связи с тем, что вы разделили бронзу с другой спортсменкой?

— Я бы не сказала. Тут всё очень плотно, нужно бороться за каждую десятую, за каждую сотую. Я рада, и не так уж важно, что мы разделили медаль. Это в любом случае успех.

— Вы были ранее знакомы с Кейт?

— Мы пересекались с ней несколько раз. Я была бы рада как-то пошутить, может, с ней, подружиться, но у меня очень плохой английский. Стараюсь практиковать, учу понемногу, однако пока тяжело идёт общение. Но это именно языковой барьер, в остальном всё в порядке. Позитивный настрой, друг другу желаем удачи, не устраиваем какие-то битвы взглядов, такого нет.

Пусть мы и соперницы, но всё в дружеской, тёплой атмосфере проходит, и мне это нравится. Здороваемся, желаем друг другу удачи, соперничество — только на плавательной дорожке. Здорово, когда у всех всё получается и мы оцениваем максимальные способности друг друга, когда все в лучшей форме.

— К сожалению, Евгения Чикунова была не до конца здорова. А вас болезни обошли стороной, всё в порядке?

— Если вы про ротавирус, то, слава богу, всё в норме. Подошла к финалу в хорошей форме, чувствовала, что готова, что сегодня мой день. Жене я, конечно, желаю здоровья. Грустно, что так вышло.

«Ни одного косого взгляда за два чемпионата мира!»

— В женском брассе серьёзная конкуренция. Ощущаете, что вписались в мировую элиту?

— Конечно, когда попадаешь в финал, уже понимаешь головой, что происходит, ориентируешься. Думаешь, на что готов, на что способен. Я чувствовала, что мне под силу попасть в награды.

— Ваша соотечественница Анастасия Шкурдай будет завтра бороться в финале 200-метровки на спине. Будете за неё отдельно болеть?

— Конечно, мы с Настей очень хорошо дружим. Надеюсь, что у неё всё получится.

— В отличие от россиян, вы уже выступали ранее на международных стартах, в том числе и на ЧМ в Дохе год назад. Этот опыт сейчас помогает?

— Разумеется, мне сейчас легче, чем когда я дебютировала. Была четвёртой в Катаре, совсем немного мне тогда не хватило. Здорово постоянно стартовать с лидерами мирового плавания, практиковать эти финальные заплывы, плыть и становиться лучше. Без прямого соперничества всё-таки сложно, я понимаю, что спортсменам из России где-то было сложнее в этом смысле.

— Вы общаетесь с российскими пловцами?

— Мы все хорошо здесь общаемся, друг друга поддерживаем. Вот реально, ни одного косого взгляда за два чемпионата мира не встретила! Причём дружеская атмосфера не только у нас в брассе, мы и с другими дисциплинами общаемся, и с пацанами, и с девушками.

— При этом россияне долгое время отказывались от нейтрального статуса, в отличие от представителей Беларуси. Не говорили на эту тему с российскими атлетами? Не уговаривали отойти от принципиальной позиции?

— Я стараюсь никому ничего не навязывать, не лезть. У каждого своя история, свои причины для того или иного решения. Не знаю, как бы я поступила на их месте, как бы мы все поступили. Каждый сам делает свой выбор, исходя из тех или иных факторов.

— То есть вы с пониманием относились к решению пловцов из России отказаться в том числе от Олимпиады?

— Разумеется. Нужно к каждому решению относиться с пониманием, каждый спортсмен вправе сам выбирать, что будет правильно для его карьеры. Но вместе с тем здорово, что сейчас они вместе с нами. Их не хватало плаванию, и результаты это доказывают.

— Чикуновой тоже не хватало на Играх в Париже?

— Конечно, она бы точно претендовала на медаль, на победу. Но у неё всё ещё будет.

«Чикунова — самая сильная спортсменка»

— То есть вы рады возвращению Чикуновой на международные старты? Это же ваша прямая конкурентка.

— Прежде всего, она хорошая подруга, и я рада, что она тут с нами. Мы здорово сдружились за последнее время, вместе стартовали у нас дома, у неё в гостях. У нас сложилась дружеская компания между двумя сборными, и, когда ты видишь своих на большом старте, появляется больше позитивного настроя, есть с кем поговорить в раздевалке, пошутить. И я понимаю, как это важно самим спортсменам, поэтому я за них очень рада.

— В гонке между Дугласс и Чикуновой вы за кого болели?

— Без вариантов — за Женю. Даже несмотря на то, что и к Кейт хорошо отношусь. Просто с Женей мы очень давно знакомы и очень близки.

— У вас был долгое время постоянный спарринг с одной из лучших брассисток мира, рекордсменкой мира. Это помогло выйти на новый уровень?

— Разумеется, это был огромный мотиватор для меня. Она очень классная спортсменка, классная соперница, но в первую очередь она очень классный и сильный человек. У неё сложная судьба, разные повороты карьеры, однако я уверена, что у неё всё ещё впереди, я очень за неё переживаю и всегда болею за неё, поддерживаю. Победы ещё будут, у всех нас.

— Читал, что вы увлекаетесь книгами по психологии. Это помогает в практическом смысле? Например, настраиваться перед стартом.

— Это очень важный момент. Психология помогла мне разобраться в себе, в причинах своих переживаний, она помогает справляться с волнением, контролировать его. Я не останавливаюсь, это постоянный процесс, я продолжаю открывать для себя новые страницы этой науки. И советую каждому спортсмену подумать в этом направлении.

— Можете составить личный топ книг по психологии?

— С ходу сложно сказать, я в растерянном состоянии, но в целом это больше специализированная спортивная психология.

— На кого ориентируетесь в плане ментальной устойчивости? Есть ли какой-то яркий пример перед глазами?

— Сразу скажу — Женя Чикунова. Она для меня самая сильная спортсменка — сильная духом — из всех, кого я встречала.

— То есть она и соперница, и кумир?

— Она и соперница, и подруга, и кумир, и ориентир для меня по жизни. Я стараюсь смотреть на неё и становиться лучше.

Рустам Имамов