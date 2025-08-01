«Чикунова — ориентир для меня. Очень сильный человек». Соперница восхитилась россиянкой

— Прежде всего, она хорошая подруга, и я рада, что она тут с нами. Мы здорово сдружились за последнее время, вместе стартовали у нас дома, у неё в гостях. У нас сложилась дружеская компания между двумя сборными, и, когда ты видишь своих на большом старте, появляется больше позитивного настроя, есть с кем поговорить в раздевалке, пошутить. И я понимаю, как это важно самим спортсменам, поэтому я за них очень рада.