Колесников вышел в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на ЧМ

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников вышел в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Действующий обладатель мирового рекорда на этой дистанции показал лучшее время в предварительных заплывах — 24,08 секунды. Также в полуфинал вышел Павел Самусенко (24,66), который показал седьмой результат.
На дистанции 50 метров вольным стилем у женщин с десятым временем квалифицировалась в полуфинал россиянка Арина Суркова (24,64).
Серебряный призер чемпионата мира в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова (31,34) заняла 26-е место в предварительных заплывах на 50-метровке и не смогла пройти в следующий раунд. Ранее стало известно, что она заразилась ротавирусом.
Российская команда в составе Владислава Гринева, Ивана Гирева, Алины Гайфутдиновой и Миланы Степановой (3.24,46) вышла в финал смешанной эстафеты на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.