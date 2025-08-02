Колесников вышел в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на ЧМ

Серебряный призер чемпионата мира в Сингапуре на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова (31,34) заняла 26-е место в предварительных заплывах на 50-метровке и не смогла пройти в следующий раунд. Ранее стало известно, что она заразилась ротавирусом.