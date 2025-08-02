«Больно смотреть по ТВ». Анна Егорова разместила пост после серебра Чикуновой на ЧМ-2025

«Смотрю чемпионат мира по телевизору. Больно. Тяжело осознавать, что я могла быть там. Да, не всё сложилось на отборе, было мало времени на подготовку… не все критерии выполнила… Но внутри чувство, что я могла, могла бороться там и очень хотелось», — подписала Егорова пост с серебром Евгении Чикуновой на своей странице в социальных сетях.