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«Больно смотреть по ТВ». Анна Егорова разместила пост после серебра Чикуновой на ЧМ-2025

Российская пловчиха Анна Егорова поделилась эмоциями от просмотра чемпионата мира по водным видам спорта, проходящего в Сингапуре, на который могла поехать в качестве участницы.

Источник: Getty Images

«Смотрю чемпионат мира по телевизору. Больно. Тяжело осознавать, что я могла быть там. Да, не всё сложилось на отборе, было мало времени на подготовку… не все критерии выполнила… Но внутри чувство, что я могла, могла бороться там и очень хотелось», — подписала Егорова пост с серебром Евгении Чикуновой на своей странице в социальных сетях.

26-летняя Егорова — двукратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по плаванию. В одном из постов она обрушилась с критикой на руководство Федерации водных видов спорта России за её невключение в национальную команду по итогам чемпионата страны. Спортсменка не выполнила все необходимые условия для отбора, она была третьей в личных дистанциях. Эстафетный состав формируется из спортсменов, выполнивших критерии отбора.