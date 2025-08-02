Россиянка стала пятой на дистанции 50 м баттерфляем на ЧМ

Российская пловчиха Арина Суркова заняла пятое место на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
В финале 27-летняя россиянка показала результат 25,59 секунды.
Суркова — двукратная чемпионка мира на короткой воде в эстафетах.
Золото завоевала американка Гретчен Уолш (24,83), второй стала австралийка Александрия Перкинс (25,31), третьей — бельгийка Рос Ваноттердейк (25,43).
На счету российских пловцов в Сингапуре три медали — золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, серебро Кирилла Пригоды на 50 м брассом и серебро Евгении Чикуновой на 200 м брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу (после они не участвовали в ЧМ сначала из-за переноса турнира из-за пандемии, потом — из-за отстранения). В Кванджу у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).