Россиянину не хватило 0,07 секунды до бронзы ЧМ на 50 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев занял пятое место на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
В финале 21-летний россиянин показал результат 21,53 секунды.
Корнев — чемпион мира на короткой воде в комбинированной эстафете 4×100 м.
Золото завоевал австралиец Кэмерон Макэвой (21,14), вторым стал британец Бенджамин Прауд (21,26), третьим — американец Джек Алекси (21,46).
На счету российских пловцов в Сингапуре три медали — золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, серебро Кирилла Пригоды на 50 м брассом и серебро Евгении Чикуновой на 200 м брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу (после они не участвовали в ЧМ сначала из-за переноса турнира из-за пандемии, потом — из-за отстранения). В Кванджу у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).