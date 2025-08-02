Российский рекордсмен с лучшим временем вышел в финал ЧМ на 50 м на спине

Российские пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко квалифицировались в финал чемпионата мира в Сингапуре на дистанции 50 м на спине.
Колесников в полуфинале показал лучший результат (24,16 секунды), Самусенко — второй (24,31).
Колесникову 25 лет, он двукратный призер Игр в Токио и трехкратный медалист чемпионатов мира. Ему принадлежит мировой рекорд на 50-метровке на спине (23,55).
23-летний Самусенко является четырехкратным чемпионом мира на короткой воде.
Финал пройдет 3 августа.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.