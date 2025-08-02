Российские пловцы завоевали серебро в смешанной эстафете на ЧМ

Российские пловцы завоевали серебро в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
В финале Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова показали результат 3 минуты 19,68 секунды (рекорд Европы).
Золото завоевали американцы с мировым рекордом (3,18,48), третьими стали французы (3,21,35).
Ранее на счету российских пловцов в Сингапуре было три медали — золото в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Клепикова и Трофимова), серебро Пригоды на 50 м брассом и серебро Евгении Чикуновой на 200 м брассом.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад — в южнокорейском Кванджу (после они не участвовали в ЧМ сначала из-за переноса турнира из-за пандемии, потом — из-за отстранения). В Кванджу у российских пловцов было 16 медалей (3−7−6).