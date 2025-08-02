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Американская пловчиха стала 23-кратной чемпионкой мира

Американская пловчиха Ледеки стала 23-кратной чемпионкой мира на 800 м кролем.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская пловчиха Кэти Ледеки одержала победу на дистанции 800 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре и стала 23-кратной золотой медалисткой мировых первенств.

Ледеки преодолела дистанцию за 8 минут 5,62 секунды и установила рекорд чемпионатов мира. Второй стала австралийка Лани Паллистер (отставание — 0,36 секунды), третьей — представительница Канады Саммер Макинтош (+1,67).

Ледеки занимает второе место по количеству золотых медалей мировых первенств, ее опережает только соотечественник Майкл Фелпс, на счету которого 26 наград высшей пробы.

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