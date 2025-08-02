Эстафета — точно наше всё! Россия взяла серебро чемпионата мира — 2025 с рекордом

Гринёв так вообще проплыл настолько мощно, что даже сомнений не было в его участии и в вечернем финале. А три остальных места заняли Егор Корнев — финалист на дистанциях 50 и 100 м, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова — чемпионки мира в смешанной комбинированной эстафете.