Губерниев о чемпионате мира: «Все называют нас русскими. Никто не говорит “нейтралы”. Ни во Франции, ни в Италии»

— Ты три года не был на значимых международных стартах. Ощущения от возвращения?
— Расстроился, что из старых коллег увидел только несколько итальянцев и французов. Еще знакомую француженку из пишущих. Все остальные либо поменялись, либо не приехали. Встреча друзей состоялась наполовину.
Но встретили здесь очень тепло. Отношение — такое же, как и ко всем. Правда, теперь мне не разрешают ездить из отеля на автобусе с нашими спортсменами, хотя живем вместе. Но это какой-то один вредный парень. Ничего, спокойно добираюсь на такси. У меня на это выделены деньги.
— Интересны твои эмоции. Вот раньше ты уезжал в ноябре в Эстерсунд на биатлон, а возвращался из Европы в марте. Теперь же — первая командировка после трехлетней паузы.
— Да, раньше была история другая. Летом комментируешь плавание и знаешь, что у тебя вся зима в Европе. К этой жизни, конечно, привыкаешь.
Но мы научились работать в предлагаемых обстоятельствах. И у меня, поверь, работы не стало меньше.
Вот мой директор был сильно не уверен, что нужно ехать на чемпионат мира аж на две недели. «У нас здесь корпоратив, там важные мероприятия». Он сидит и плачет, подсчитывая убытки.
Но для меня жизнь — здесь! Я же спортивный комментатор. Тут кайф, радость и счастье. Мне очень нравится вся эта движуха. Три дня не было медалей в плавании — я переживал. Но понимал: это потому, что люди забыли, что такое градус больших соревнований. А кто-то на них вообще не бывал. Но постепенно начинаем вливаться, появляется спортивная злость.
— Репортаж с Кубка России по биатлону из Ханты-Мансийска и с чемпионата мира по плаванию — насколько это отличается по ощущениям?
— Две большие разницы. Я слукавлю, если скажу иначе.
На биатлоне в моменты борьбы тоже кайфую, честно тебе говорю. Но чемпионат мира… Здесь лучшие спортсмены планеты. Это совсем другое. Иные накал, эмоции. Наши против ненаших. Да, пока без флага и гимна. Но мы на равных с остальными. Все называют нас русскими. Я сижу и слышу коллег, все говорят: «Русские плывут». Мне присылают видео и скрины из Франции, Италии, Австралии — никто не говорит «нейтралы».
И меня прет. На золотой эстафете вернулись старые добрые подзабытые эмоции. Теперь я снова хочу эти ощущения. И у нас в Сингапуре еще будут поводы. Но меня приземляет мысль, что после плавания той же поездки в Эстерсунд не будет.
— Звучит грустно.
— Вообще, надо понимать, что все последние годы я комментировал биатлон себе в убыток. Мероприятия и корпоративы приносили бы мне в плане денег гораздо-гораздо больше. Но в любом случае ты заполняешь пустоту другой работой. Я по-прежнему живу полной, насыщенной жизнью.
При этом скажу честно: мне ничто не заменит чемпионаты мира. Ни работа на «Пятнице», ни на ТНТ, ни на НТВ — нигде. Чемпионат мира и Олимпиада — это нечто особенное. И я очень рад быть сейчас здесь, — приводит слова Губерниева Спортс''.