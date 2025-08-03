Губерниев о чемпионате мира: «Все называют нас русскими. Никто не говорит “нейтралы”. Ни во Франции, ни в Италии»

Но для меня жизнь — здесь! Я же спортивный комментатор. Тут кайф, радость и счастье. Мне очень нравится вся эта движуха. Три дня не было медалей в плавании — я переживал. Но понимал: это потому, что люди забыли, что такое градус больших соревнований. А кто-то на них вообще не бывал. Но постепенно начинаем вливаться, появляется спортивная злость.