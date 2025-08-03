Российские пловцы вышли в финал ЧМ в комбинированных эстафетах

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мужская и женская сборные России по плаванию вышли в финал в комбинированных эстафетах 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Мужская сборная России, за которую выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Иван Гирев, преодолела дистанцию за 3 минуты 30,05 секунды, показав второй результат в предварительных заплывах. Первое место заняли американцы (3.29,65).
Женская сборная России, за которую плыли Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Милана Степанова, показали по итогам квалификации восьмой результат (3.59,36). Лучшими стали американки (3.54,49).
Илья Бородин (4.10,63) и Максим Ступин (4.11,53) показали третий и пятый результаты в предварительных заплывах соответственно и вышли в финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Финальные заплывы пройдут позже в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.