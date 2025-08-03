Россиянин взял бронзу ЧМ на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Россиянин Илья Бородин стал третьим на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате мира в Сингапуре.
Бородин показал время 4 минуты 9,16 секунды. Он проиграл только французу Леону Маршану (золото) и японцу Томоюки Мацусите (серебро).
Еще один россиянин Максим Ступин показал пятый результат — 4 минуты 12,46 секунды.
Бородин является рекордсменом России на этой дистанции (4.08,05), чемпионом мира 2024 года на этой дистанции на короткой воде.
Российские спортсмены выступают в Сингапуре в нейтральном статусе.