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Российские пловцы установили рекорд чемпионатов мира в мужской эстафете 4×100 комплексом

Сборная России по плаванию обновила рекорд чемпионатов мира в мужской комплексной эстафете 4×100 м комплексом.

Источник: Getty Images

Время 3.26,93 покорилось россиянам в финальном заплыве чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

Предыдущий рекорд принадлежал американцам. Пловцы из США проплыли эстафету за 3.27,20 на чемпионате мира — 2023, который проходил в японской Фукуоке.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. Эстафета 4×100 комплекс. Результаты:

  1. Россия — 3.26,93.
  2. Франция — 3.27,96.
  3. США — 3.28,62.