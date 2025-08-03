Парни, это фантастика! Российские пловцы разорвали всех в исторической эстафете

На эту эстафету рассчитывали, этой эстафеты ждали. И не зря. Тренерский штаб нашей команды в утреннем заплыве против гениев плавания из Гонконга, Норвегии, Люксембурга, Греции, Малайзии и других мощнейших сборных. Ну рейтинга у нас вообще нет, вот и сражались с монстрами. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Иван Гирёв привезли соперникам половину бассейна и показали второй результат среди всех сборных. Быстрее плыли только американцы.