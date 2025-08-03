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Российские пловцы завершили ЧМ на пятом месте в медальном зачете

Российские пловцы завершили ЧМ в Сингапуре на пятом месте в медальном зачете.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сборная России по плаванию заняла пятое место в зачете чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Российская команда завоевала восемь медалей. Золотые награды на счету Климента Колесникова (50 м на спине), сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м и мужской сборной России в комбинированной эстафете 4×100 м. Серебро завоевали Кирилл Пригода (50 м брассом), Евгения Чикунова (200 м брассом), Павел Самусенко (50 м на спине), а также сборная России в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем. Бронзовым призером стал Илья Бородин (400 м комплексным плаванием).

Первое место в плавательном зачете заняла сборная США (9 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых медалей). Второй стала команда Австралии (8−6−6), третьей — сборная Франции (4−1−3).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.