Российские пловцы завершили ЧМ на пятом месте в медальном зачете

Российская команда завоевала восемь медалей. Золотые награды на счету Климента Колесникова (50 м на спине), сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м и мужской сборной России в комбинированной эстафете 4×100 м. Серебро завоевали Кирилл Пригода (50 м брассом), Евгения Чикунова (200 м брассом), Павел Самусенко (50 м на спине), а также сборная России в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем. Бронзовым призером стал Илья Бородин (400 м комплексным плаванием).