«Когда доплыл — не хотел смотреть на табло». Климент Колесников — о золоте Сингапура

Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Мужчины. 50 м, спина
- 1. Климент Колесников (Россия) — 23,68.
- 2. Павел Самусенко (Россия) — 24,17.
- 2. Питер Кетце (ЮАР) — 24,17.
Климент Колесников принес российской команде первое и единственное личное золото в плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, выиграв в последний день турнира заплыв на 50 метров на спине с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Серебро с южноафриканцем Гетце разделил еще один российский спортсмен, Павел Самусенко (24,17). Бронзу, таким образом, не вручали. После награждения Колесников рассказал, насколько был уверен в победе, как к ней относится и почему вышел в микст-зону в очках Шрека.
Не простил бы себе, если бы уехал без медали
— Что у вас за очки?
— Не люблю загадывать, но так получилось, что мы с Настей Кирпичниковой (российской пловчихой, выступающей за Францию. — Прим. «СЭ») забились, чтобы я вышел в очках. Это был заряд мотивации.
— И все-таки про золото.
— Ну что сказать? Могу обойтись без ваших вопросов. Смотрите — мы с Пашей проплыли, стояли вместе на пьедестале. Я доволен, потому что было больно смотреть, как он на чемпионате мира в Будапеште «деревянные» медали собирает и делает покер. Оказываться с Пашей на пьедестале вообще круто, а на чемпионате мира — так тем более. Я очень доволен и больше всего доволен Пашей.
— Был уверен в победе?
— Выходил на старт, сконцентрированный на том, чтобы выложиться на полную, зная, что если я это сделаю, то никто быстрее не проплывет. Но всякое могло случиться, я старался избежать всех этих ошибок. Когда доплыл, вообще не хотел смотреть на табло, не дай бог я там… оплошал. Потом посмотрел, сначала думал, что Паша третий, и думал так вплоть до награждения. А когда узнал, что он второй, — снимайте штаны, как говорится.
— Давление ощущалось?
— Не простил бы себе, если бы без медали уехал. Давление больше было на мой максимализм, я хотел реализоваться хотя бы на полтиннике, хотя и вырос на мнении, что полтинник — это лотерея. Но, учитывая результат, фортуной тут не пахнет.
Не плакал. Это дождь пошел
— Синхронисты говорили, что больше за тренеров переживали, чем за себя. Как у тебя на этом турнире с тренерами?
— Ну вы тоже, сравнили. Какие у них отношения с тренером и какие у нас. Скажем так — в основном это был монолог тренера в мою сторону. Я не люблю общаться на соревнованиях, я сконцентрирован, знаю, что делать. Замечания о недочетах, помарках — нормально, я это принимаю. Но очень часто тренеры любят, переживая за спортсмена, выполнять роль наседки — давай, давай, еще чуть-чуть, все нормально. Я прекрасно понимают своего тренера, он переживал, тем более что восьмой день соревнований, а медали нет.
— Тебя лучше не трогать?
— Мне вообще все равно. Я научился максимально абстрагироваться, даже если вижу, что рядом все на нервах.
— Не возникает желания сказать — ребята, спокойнее, что тут трясетесь?
— Да говорили уже. Не помогает. Но я за двусторонние отношения, и если, когда тренер нервничает, я ему скажу уйти, то он не то чтобы обидится, но выплеснуть нервы ему будет некуда, а тут есть я, мне без разницы, пусть выплескивает.
— Неужели даже на этом чемпионате не переживал вообще?
— Ну, пару раз американские горки случились.
— На пьедестале, казалось, был близок к слезам.
— Я не плакал, показалось. Это сопли. Дождь пошел.
— Эта медаль что-то изменила внутри?
— Ничего не поменялось. Медаль, которая для меня все перевернула, была на Олимпиаде, это были эмоции, сформировавшие меня в целом. Сейчас — проплыл, и ничего не изменилось. Я знал, что так будет, и много про это читал и слышал от известных спортсменов, что ничего не меняется. Что нужно быть к этому готовым.
— Золото ЧМ или рекорд мира?
— Рекорд мира.
Сергей Лисин