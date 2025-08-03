«Когда доплыл — не хотел смотреть на табло». Климент Колесников — о золоте Сингапура

— Ну вы тоже, сравнили. Какие у них отношения с тренером и какие у нас. Скажем так — в основном это был монолог тренера в мою сторону. Я не люблю общаться на соревнованиях, я сконцентрирован, знаю, что делать. Замечания о недочетах, помарках — нормально, я это принимаю. Но очень часто тренеры любят, переживая за спортсмена, выполнять роль наседки — давай, давай, еще чуть-чуть, все нормально. Я прекрасно понимают своего тренера, он переживал, тем более что восьмой день соревнований, а медали нет.