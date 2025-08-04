Российский пловец шёл к золоту восемь лет. И выиграл так, чтобы всем было завидно!

«Это тяжёлая неделя, уже восьмой день. Нельзя было по-другому заканчивать, я бы не простил себе, если бы я без медали уехал. Ожидание не давило на спортивную составляющую, больше — на мой максимализм. Хотел реализоваться хоть на полтиннике. Вырос я, наверное, на идеологии, что полтинник — не дистанция, а фортуна. Но, учитывая результаты, думаю, здесь фортуной и не пахнет. Тем более что теперь это олимпийская дистанция, это вообще круто. На пьедестале не плакал. Показалось, это дождь (улыбается). Ничего не поменялось, всё как обычно. Сейчас я проплыл — и ничего не поменялось. Я знал, что так будет, много слышал об этом от именитых спортсменов. Нужно быть готовым к такому — ожидаешь чего-то сверхъестественного, того, что возвысишься над собой, но в итоге ты всё тот же», — заявил Климент.