Без флага, но с медалями: как пловцы из России вернулись в мировой спорт

Сначала Климент Колесников. Человек, который на этой неделе признавался, что «не в своей тарелке» после долгого отсутствия международных стартов, собрал всю силу в один момент. На 50 метрах на спине он сделал то, что должен был сделать лидер, — доказал, что остается лучшим в мире. 23,68 секунды, рекорд чемпионатов мира и победа, о которой сам Колесников сказал почти с облегчением: «Когда коснулся борта, вообще не хотел смотреть на табло — боялся, что не выиграл. А потом посмотрел… И понял: нельзя было по-другому заканчивать этот чемпионат. Я бы не простил себя, если бы уехал без медали».