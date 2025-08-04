Без флага, но с медалями: как пловцы из России вернулись в мировой спорт

Мир уплыл, а где же мы?
Чемпионат мира в Сингапуре для российских пловцов начался с тревожного молчания. Два дня — ни одной медали. Каждый новый заплыв добавлял напряжения, а вместо уверенности росло ощущение, что команда ослабла за время изоляции.
В день открытия наша мужская эстафета 4×100 м вольным стилем (Климент Колесников, Иван и Влад Гриневы, Василий Кукушкин) осталась за пределами финала, заняв девятое место. До восьмерки сильнейших не хватило долей секунды. Женская команда на той же дистанции выглядела лучше: пробилась в финал, установила национальный рекорд (3:34.69). Но и этот результат оказался только шестым. Медалей не было.
Самый болезненный эпизод первых дней — финал 100 м брассом. Кирилл Пригода сначала стал четвертым, а через несколько минут рядом с его фамилией на табло появилась отметка DSQ. Дисквалификация за нарушение техники. Капитан команды Климент Колесников тоже не блистал: шестое место на 100 м на спине. У молодежи — нервы и ошибки.
Главный тренер сборной Андрей Шишин говорил об этом прямо: «Немножко колбасит по нервной системе. Мы редко стартуем, регресс был. Мир шагает по-другому. У нас растут рекорды России, но этого пока мало, чтобы бороться на каждой дистанции».
Спортсмены не скрывали своих эмоций, кто-то честно говорил, что не был готов к такой конкуренции, кто-то молча уходил из бассейна. Эти три дня показали, насколько непросто возвращаться на мировую арену после долгого отсутствия. Казалось, что слова о «мире, который уплыл вперед», перестают быть метафорой и становятся реальностью. Но именно это давление стало точкой, от которой команда начала отталкиваться.
«Плакала и просила сил закончить этот заплыв»
На четвертые сутки без медалей команда наконец смогла выйти на свой уровень. Это был прорыв. Пригода, собравшись после дисквалификации, блестяще взял серебро на 50 м брассом: «Эта лазейка открылась, но она может закрыться. Теперь нужно не довольствоваться, а приумножать».
Вечером мужская комбинированная эстафета 4×100 м (Колесников, Пригода, Лифинцев и Самусенко) уверенно победила, установив новый рекорд чемпионатов мира и вернув россиянам первое золото в эстафетах за долгие годы. Зал наконец-то взорвался от радости.
Однако в тот же день стало известно, что одна из молодых надежд, Александра Кузнецова, подхватила ротавирус. Руководство сборной надеялось, что это изолированный случай, вызванный напряженными условиями и акклиматизацией, но реальность оказалась сложнее.
Позже выяснилось, что вирус ударил и по самой яркой звезде команды — Евгении Чикуновой. Несмотря на то, что буквально за пару дней до финала 200 м брассом она боролась с тяжелой формой ротавируса, Евгения вышла на старт и завоевала серебро: «Было все самое худшее, что можно представить. Два дня — ноль улучшений. Последние 50 метров я просто внутренне плакала и просила у себя сил закончить этот заплыв».
Именно в этой драме раскрылась вся суть противостояния Евгении и главной фаворитки — олимпийской чемпионки американки Кейт Дугласс. Началась борьба двух чемпионок, каждая из которых сражается не только друг с другом, но и с собственными пределами.
Минаков: стабильность стала приговором
Если для многих этот чемпионат мира стал точкой роста, то для Андрея Минакова — болезненным напоминанием о собственных границах. На дистанции 100 м баттерфляем, где он когда-то считался одним из главных претендентов на мировое лидерство, россиянин финишировал лишь шестым, показав 50,90 секунды. Золото уверенно забрал француз Максим Груссе (49,62).
После финиша Минаков не скрывал разочарования и впервые вслух допустил, что может задуматься о завершении карьеры: «Ставил перед собой задачу преодолеть барьер в 50,80 секунды, который колышется передо мной шесть лет. Уже было и 50,83, и 50,84 секунды — всё уже восьмые десятки были. Разочарован? Мне улыбаться после такого, что ли? За последние шесть лет, как бы я ни пытался, как бы быстрее первую половину ни делал или делал установку на вторую, ничего не получается».
Чуть позже он уточнил, что не собирается уходить прямо сейчас, но сама мысль о том, «целесообразно ли продолжать», прозвучала громко и болезненно. И это стало еще одной драмой чемпионата: Минаков, один из самых талантливых пловцов своего поколения, борется уже не за медали, а за веру в собственное будущее.
Клепикова: борьба не только в бассейне
Если на старте чемпионата Дарья Клепикова блистала, устанавливая национальные рекорды на 100 м баттерфляем и вольным стилем, то ко второй половине турнира стала заметна в другом. Эмоциональная вымотанность оказалась не менее серьезным испытанием, чем физическая усталость.
В составе сборной Дарья завоевала золото в комбинированной эстафете 4×100 м — одна из самых ярких побед России на этом чемпионате. Однако главный тренер признавал, что после такого напряженного старта спортсменка уже была на пределе.
«Мотивация, конечно, есть. Честно, у меня уже какая дистанция по счету, еще четыре раза плыть. Это не физически тяжело, а психологически. Сейчас очень сложно настраиваться. Физически я не устала, но морально сложно. Эмоции, энергетику — все оставляешь на дистанциях», — делилась сама пловчиха.
Тем не менее именно ее энергия и упорство помогли команде не только завоевать золотую медаль в эстафете, но и удержать лидерские позиции в общем зачете. Дарья стала одним из символов молодой российской сборной.
Этот чемпионат в Сингапуре стал не только возвращением на мировую арену, но и настоящей витриной будущего российского плавания. В составе команды было много дебютантов — тех, кто впервые выходил на старт под пристальными взглядами мировых соперников.
Символом нового поколения стала 16-летняя Милана Степанова. Еще вчера она была «перспективной юниоркой», а сегодня — серебряный призер чемпионата мира. Именно Степанова вместе с Владиславом Гриневым и Алиной Гайфутдиновой, помогла команде пробиться в финал смешанной эстафеты 4×100 метров вольным стилем, где уже основной состав добыл серебро и установил рекорд Европы. И хотя Милана не плыла в финале, ее вклад очевиден: без уверенного заплыва на предварительном этапе медали бы не было.
Для самой Степановой этот турнир — мгновенный прыжок во взрослое плавание. 16 лет, первый чемпионат мира, и сразу — медаль. Россия впервые за долгое время приехала на чемпионат с командой, где опыт и молодость смешались почти поровну. Для многих это был первый настоящий контакт с мировой элитой. Они не всегда выигрывали, не всегда выдерживали психологическое давление, но именно эта команда показала, что у российского плавания есть будущее.
Шишин резюмировал: «Да, нас еще качает. Но потенциал — огромный. Эти ребята через пару лет будут определять лицо команды».
Финал, который спас все
Последний день чемпионата придал послевкусие, которого так не хватало в его начале. После всех драм, болезней и сомнений российская команда выдала финиш, достойный большого возвращения.
Сначала Климент Колесников. Человек, который на этой неделе признавался, что «не в своей тарелке» после долгого отсутствия международных стартов, собрал всю силу в один момент. На 50 метрах на спине он сделал то, что должен был сделать лидер, — доказал, что остается лучшим в мире. 23,68 секунды, рекорд чемпионатов мира и победа, о которой сам Колесников сказал почти с облегчением: «Когда коснулся борта, вообще не хотел смотреть на табло — боялся, что не выиграл. А потом посмотрел… И понял: нельзя было по-другому заканчивать этот чемпионат. Я бы не простил себя, если бы уехал без медали».
Затем мужская комбинированная эстафета. В ней собралась та же энергия, что и в победной смешанной эстафете несколькими днями ранее, только теперь это был чисто мужской ответ на вопрос, могут ли россияне снова быть командой мирового уровня. Они не просто выиграли золото — сделали это мощно, оставив соперников позади и показав, что даже после лет изоляции потенциал никуда не делся.
И, наконец, Илья Бородин. Его бронза на 400 м комплексным плаванием в дуэли с уже легендарным Леоном Маршаном — это не поражение, а заявка на будущее. Маршан пока вне досягаемости для всех, но Бородин показал, что может держаться в одном ритме с лучшим пловцом планеты.
Шишин подвел итог просто: «Мы поставили сумасшедшую точку. И это наша новая точка отсчета».
После всех качелей, «позоров» и вирусов стало ясно: этот чемпионат для России — не шествие, а штурм. С потерями, надломами, но и с таким финалом, который снова заставил поверить: мир от нас не уплыл.