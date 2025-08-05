Российские спортсмены вернулись в Москву с ЧМ-2025 по водным видам спорта

Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте, завоевав 18 медалей — 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. До этого в последний раз россияне участвовали в данном турнире в 2019 году.