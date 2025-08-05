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«Ожидания от себя были гораздо меньше». Колесников подвёл итоги ЧМ-2025

Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Источник: Чемпионат.com

Двукратный призёр Олимпийских игр по плаванию Климент Колесников подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«У меня наконец‑то получилось добиться долгожданного результата, ребята хорошо проплыли в эстафете. Ожидания от себя были гораздо меньше. Я не рассчитывал на рекорд. Так что всё супер! Считаю, окончание чемпионата очень хорошее», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Российские спортсмены приняли участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте.