«Ожидания от себя были гораздо меньше». Колесников подвёл итоги ЧМ-2025

«У меня наконец‑то получилось добиться долгожданного результата, ребята хорошо проплыли в эстафете. Ожидания от себя были гораздо меньше. Я не рассчитывал на рекорд. Так что всё супер! Считаю, окончание чемпионата очень хорошее», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».