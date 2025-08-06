«Это было тяжелее ковида!» Инфекция и хейт закалили лучшую пловчиху России

— Физически, конечно, сейчас. Перед Будапештом я на себя особо не рассчитывала. Надеялась на хороший результат, но понимала, что коронавирус внес огромные коррективы в работу. Поэтому относилась к заплыву спокойнее, понимая, что подготовка была с проблемами, и просто не знала, чего ждать от себя. А перед Сингапуром мы целенаправленно готовились к двухсотметровке. Конечно, хотелось выиграть золото, я сделала максимум, но когда видишь результат на две секунды хуже личного рекорда, накатывает грусть. Но это подстегивает.