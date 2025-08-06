«Это было тяжелее ковида!» Инфекция и хейт закалили лучшую пловчиху России

— Как самочувствие? Удалось ли полностью восстановиться после ротавируса?
— Если честно, уже не хочется подробно комментировать состояние здоровья, но, если кратко: мне лучше. Иду на поправку.
— В прошлом году к отбору на чемпионат мира на короткой воде вы тоже готовились после болезни. Когда было тяжелее?
— Физически, конечно, сейчас. Перед Будапештом я на себя особо не рассчитывала. Надеялась на хороший результат, но понимала, что коронавирус внес огромные коррективы в работу. Поэтому относилась к заплыву спокойнее, понимая, что подготовка была с проблемами, и просто не знала, чего ждать от себя. А перед Сингапуром мы целенаправленно готовились к двухсотметровке. Конечно, хотелось выиграть золото, я сделала максимум, но когда видишь результат на две секунды хуже личного рекорда, накатывает грусть. Но это подстегивает.
— Как акула почувствовала вкус крови и уже не остановится?
— Думаю, да. К тому же, на длинной воде я была уже ближе к Кейт (Дугласс), чем на короткой. Чувствую в себе огромный потенциал.
— На этом чемпионате в микст-зоне вы выглядели особенно уверенно. Чувствовалась харизма, вы не боитесь колких вопросов. Откуда этот внутренний стержень?
— Я, в принципе, честный человек и всегда отвечаю честно. Как минимум, стараюсь. Мне кажется, что в большинстве я действительно говорю только правду. Меня с детства учили, что все тайное становится явным, поэтому я в это искренне верю. Наверное, поэтому я открытая, потому что мне нечего скрывать. Хотя на самом деле я все-таки интроверт. Мне очень тяжело выходить первой на контакт, очень тяжело даются новые знакомства.
— Мне кажется, спортсменки, особенно в юном возрасте, стесняются критики. Помню ситуацию, с которой вы столкнулись в 16 лет во время Олимпиады.
— Меня это очень сильно закалило. Со временем пришло осознание, что расстраиваться по поводу мнения людей, которые мне даже никоим образом не знакомы, уж точно не стоит. Это такой инсайт, который стал для меня важным. Не знаю, в каком возрасте он ко мне пришел, но он тоже придал уверенность в себе.
Неуверенность ведь тоже шла из-за критики со стороны. Но, преодолев это, становишься увереннее. И так легче. Так действительно легче не обращать внимания и не наделять слова чужих людей значимостью для себя.
— Когда я сама занималась спортом, было ощущение, что наши тренеры — вторые родители. На вас тренер тоже оказал большое влияние?
— Конечно, я Витту Владимировну (Новожилову) считаю своей второй мамой, и она мне очень-очень близка, потому что кучу раз было, когда я могла к ней обратиться по поводу какой-либо личной ситуации, неприятности, и всегда знала, что получу совет, что мне не откажут в помощи. Витта Владимировна только с хорошей стороны влияет на меня и показывает отличный пример.
«Хочу взять реванш у Дугласс»
— Кейт Дугласс на сегодня ваша главная соперница. Я видела, после финиша вы ее поздравили с победой, перекинулись парой фраз. У вас уже выстроились хорошие отношения?
— Ограничиваемся парой фраз — после и до дистанции. К Кейт я отношусь хорошо. Она боец. Наше соперничество двигает наши результаты. В Сингапуре между нами была честная борьба, которую я проиграла. Но мне хочется верить, что это только начало. Сейчас я не на уровне Кейт, но верю, что в будущем наша борьба будет еще интереснее. Хочется взять реванш.
— Дугласс выиграла 200 метров брассом, а через 15−20 минут стартовала на другой дистанции. Возможно ли в будущем, что вы тоже будете специализироваться на разных дистанциях?
— Мне хотелось бы для начала вывести 200 брасс на стабильные, высокие, очень высокие скорости. Но хорошо бы подтягивать и 100 метров, и 50 метров брасс. Но если говорить прямо про другой вид, то максимум, что может быть удачным, это 200 комплекс, 400 комплекс, потому что баттерфляй, спина, кроль — совершенно не мой стиль.
— Насколько сильно изменились международные старты, судя по этому чемпионату мира?
— Ожидания совпали с реальностью. Это масштаб и праздник. Безумно рада спустя шесть лет добраться до своего дебютного чемпионата мира на длинной воде. Это невероятные эмоции, поэтому я не раскисаю и иду вперед.
— Многие в начале чемпионата говорили, что мир уплыл от нас, а мы были немного не готовы.
— Эти шесть лет не прошли бесследно — это 100%. Но прямо сейчас тяжело что-то говорить, потому что для многих из нас этот старт был дебютным. Дополнительное волнение, ответственность.
— Как лично вы будете восстанавливаться после такого тяжелого чемпионата?
— Не планировала уезжать отдыхать и уже записалась на окрашивание волос AirTouch. Витта Владимировна об этом еще не знает. Планирую сходить на маникюр. Вот такой отдых на бьюти-процедурах. Безумно хочу поскорее вернуться, встретиться с родителями и друзьями, обнять собаку.