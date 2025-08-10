Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская команда по зимнему плаванию завоевала в Аргентине 38 медалей

Российская команда на кубке мира по зимнему плаванию завоевала 38 медалей.

Источник: Спорт РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Команда РФ завоевала на кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине 38 медалей, превзойдя результаты прошлого года, сообщила Всероссийская федерация по зимнему плаванию.

Среди них — 24 золотых медали, семь серебряных и семь бронзовых, говорится в сообщении федерации.

Кубок мира проходит неподалеку от города Эль-Калафате провинции Санта-Крус — в регионе голубых озер и ледников. Туда съехались пловцы со всего мира.

Тренер и капитан российской команды — многократный чемпион мира по зимнему плаванию и плаванию в ледяной воде Андрей Замыслов. В составе сборной — Елена Куликова, Федор Трухин, Алексей Жарков, Павел Алферов, Марк Мордовцев, Вячеслав Тихонов.

В 2024 году российская команда на кубке мира в Аргентине завоевала 37 медалей, из них 21 — золотая.