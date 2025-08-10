Российская команда по зимнему плаванию завоевала в Аргентине 38 медалей

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 авг — РИА Новости. Команда РФ завоевала на кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине 38 медалей, превзойдя результаты прошлого года, сообщила Всероссийская федерация по зимнему плаванию.
Среди них — 24 золотых медали, семь серебряных и семь бронзовых, говорится в сообщении федерации.
Кубок мира проходит неподалеку от города Эль-Калафате провинции Санта-Крус — в регионе голубых озер и ледников. Туда съехались пловцы со всего мира.
Тренер и капитан российской команды — многократный чемпион мира по зимнему плаванию и плаванию в ледяной воде Андрей Замыслов. В составе сборной — Елена Куликова, Федор Трухин, Алексей Жарков, Павел Алферов, Марк Мордовцев, Вячеслав Тихонов.
В 2024 году российская команда на кубке мира в Аргентине завоевала 37 медалей, из них 21 — золотая.