«Сказали, что я толстая, и выгнали»: яркое интервью 16-летней чемпионки

«В 13 лет я боялась за свое будущее»
— Отдохнуть удалось после Сингапура?
— После чемпионата мира у меня было два дня на восстановление на Озере Круглом. В пятницу мы вылетаем в Румынию на чемпионат мира среди юниоров. Предстоит тяжелая дорога — 10 часов на автобусе и два перелета.
— Насколько тяжело жить в таком темпе?
— Морально тяжело, когда все отдыхают. Но я уже привыкла.
— Есть ли ощущение, что после чемпионата мира в Сингапуре подход к этому старту другой?
— Психологически теперь намного проще, но ответственность все равно есть, и хочется выиграть личную медаль.
— В вашем случае, наверное, отстранение не так повлияло? Вам всего 16, и именно сейчас случился допуск на международные старты.
— Согласна. Когда ребята уже выступали за сборную, мне было лет десять. Поэтому, можно сказать, я не застала отстранение, к счастью.
— Когда стало известно, что мы не можем выступать на международном уровне, было ощущение, что будущее в спорте под угрозой?
— Мне было всего 13, но уже тогда я начала бояться за свое будущее, потому что хотелось попасть на Олимпиаду, выступать на международных соревнованиях. И до сих пор хочется. Когда стало известно, что мы можем выступать с конца 2024 года, хотя бы в нейтральном статусе, камень с души упал. Я рада, что хоть так выступаем.
— А не было ощущения, бессмысленности, что максимум, который светит — это стать чемпионкой России?
— Нет, не было. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Даже если бы нас никуда не допустили, я бы все равно показывала лучшие секунды в своей стране и доказывала, что мы можем.
— Каково это — плыть под нейтральным флагом, стоять на пьедестале под гимн World Aquatics?
— Меня это не задевает. Да, я не застала выступления под флагом, но сейчас это не играет большой роли, главное, что мы выступаем на международной арене.
— А пловцы из других стран понимают, почему мы в нейтральном статусе?
— Мне кажется, никто на это не обращает внимания.
— Есть ли осознание, что вы стали одной из самых молодых обладательниц медали чемпионата мира на длинной воде в России?
— Очень приятно, но это не те ощущения, если бы я плыла в вечернем финале.
— Вы могли вообще не плыть утренний заплыв — решение приняли накануне. Какие были эмоции, когда Андрей Геннадьевич сказал, что Дарья Клепикова отдыхает, а плывете вы?
— Я понимала, что это большая ответственность — нужно было проплыть 54 секунды с небольшим. Так и сделала. Собралась, выжала из себя все. Тем более после 200 м на спине я была на эмоциях и адреналине.
— А не обижали слова, что замена на вас — это 50 на 50 большой риск?
— Нет, не обижали. Наоборот, это закалило и мотивировало показать, что я могу. Мы вышли в финал и я рада, что внесла свой вклад.
— В Сингапуре выступала 12-летняя китаянка. Не пересекались с ней?
— Мы с ней не общались. Но меня она поражает. Удивительно, что в 12 лет можно попасть на взрослый чемпионат мира. Вспоминаю себя в этом возрасте — я буквально песок ела. Спорт действительно молодеет, и скоро, думаю, будет еще больше молодых спортсменов.
— Если бы Олимпиада в прошлом году состоялась для нас, была ли вероятность, что вы поехали бы в Париж?
— Не знаю, какой тогда был бы отборочный норматив. Думаю, поехала бы просто для опыта — в 15 лет рассчитывать на медаль смысла не было, да и мой прошлогодний результат никуда бы не прошел, даже в полуфинал.
«Старшие ничего не понимают в Tik-Tok»
— В сборной есть разделение по возрасту? Как происходит общение?
— В целом, мальчики отдельно, девочки отдельно. Я больше общаюсь с юниорками — с ними комфортнее, все-таки мы разбиваемся по возрасту и интересам.
— А на чемпионате мира разговаривали с соперницами?
— Ни с кем не общалась. Думаю, на юношеском чемпионате мира подружусь с кем-то, проще будет. Все-таки мне 16 лет, и как-то страшно начинать общаться с взрослыми женщинами, еще и на английском языке.
— Чувствуется ли разница между новым поколением и более опытными спортсменами?
— Старшие просто больше привыкли к международной арене, у них большой опыт. Им проще подходить и к стартам, и к общению с прессой. А мы пока учимся.
— Но у вас, наверное, больше желания вести соцсети, снимать рилсы, TikTok?
— Да, старшее поколение в TikTok почти ничего не снимает и не понимает, им привычнее другие соцсети. А нам, конечно, хочется развивать медийность — это и для будущих рекламных контрактов важно.
— Вы сами как развиваете?
— Стараюсь почаще выкладывать что-то в Telegram-канале, но не всегда хватает идей. Перед стартами особенно не люблю ничего публиковать.
— Суеверие?
— Нет, я в это не верю. Просто не люблю выкладывать фото перед стартом.
— Дмитрий Губерниев сказал, что у него есть ощущение: американские, канадские, австралийские пловцы выходят на старт как на сцену — чтобы себя показать, заявить о себе, а наши идут как на каторгу — с поникшими лицами. Согласны?
— Нет, я бы так не сказала. Мы выходим настроенными, злыми, готовыми разрывать мировую арену и показывать лучшие секунды. Но вообще к соревнованиям действительно нужно относиться как к празднику. Стараться меньше нервничать, потому что мы занимаемся любимым делом. Переживать особо нечего — надо просто выложиться на максимум и показать всем.
— Очень впечатляет, как зарубежные спортсмены ведут соцсети. У некоторых — миллионы подписчиков. Конечно, в большинстве случаев это связано с золотыми медалями Олимпийских игр. Есть ли у вас понимание, как нам, пока мы в нейтральном статусе, работать над этим, чтобы привлекать контракты, увеличивать аудиторию, становиться медийными звездами спорта?
— Почему не получается? Наоборот, я вижу, что за последние два-три года у нас в плавании произошел заметный скачок в медийности, и в том, как организуют соревнования. Все стало намного круче. А нам, спортсменам, нужно активнее заявлять о себе — публиковать фотографии, посты, рассказывать о себе, чтобы брендам было понятно, кто ты и почему стоит с тобой сотрудничать. В современном спорте соцсети — это важная часть карьеры, и ею тоже надо уметь пользоваться.
— Что думаете про привлечение аудитории через дуэли? Сейчас активно обсуждают противостояние Чикуновой и Дугласс. Раньше была вывеска «Кэти Ледеки против Юлии Ефимовой» — там вообще страсти кипели. Хотели бы, чтобы вас обсуждали в таком ключе?
— Даже не знаю. Думаю, если у меня будет с кем-то такая дуэль, людям будет интереснее следить. Все-таки зрелищно, когда спортсмены борются в плотной борьбе.
«Выгнали из гимнастики из-за лишнего веса»
— Как вы начали свой путь в плавании?
— В пять лет меня отдали родители. До этого занималась спортивной гимнастикой, но меня оттуда исключили, потому что я была полненькая и выше сверстниц. Решили попробовать плавание. Я встретила своего наставника Елену Юрьевну Капецкую, она во мне что-то увидела и оставила.
Многие считали, что я не добьюсь результатов из-за лишнего веса. Сейчас такое уже не скажешь — я вытянулась, изменилась. Я влюбилась в плавание. Это сто процентов моя стихия. Получаю кайф.
— Не устаете от хлорки, постоянного нахождения в бассейне?
— Конечно, устаю. Но это моя работа, я сама сюда пришла и готова терпеть все ради нее. Каждый день на сборах похож на день сурка: завтрак, тренировка, отдых, снова тренировка.
— А что по поводу школы и обучения?
— На сборах занимаюсь с репетиторами онлайн. Приезжаю домой на неделю и стараюсь получить оценки, пройти аттестацию за четверть, написать проверочные. В конце учебного года я сдавала ОГЭ. В сентябре с репетиторами начну готовиться к ЕГЭ.
— Насколько тяжело все совмещать?
— Это нужно пройти. Конечно, тяжело после тренировки заставить себя заниматься. Но образование должно быть, потому что спортивная карьера когда-то закончится.
— Куда планируете поступать?
— В Университет имени Лесгафта, в Санкт-Петербурге. Туда спортсмену проще поступить. А после окончания карьеры, возможно, пойду учиться еще куда-то, получу диплом и устроюсь на работу.