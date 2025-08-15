«Сказали, что я толстая, и выгнали»: яркое интервью 16-летней чемпионки

— Почему не получается? Наоборот, я вижу, что за последние два-три года у нас в плавании произошел заметный скачок в медийности, и в том, как организуют соревнования. Все стало намного круче. А нам, спортсменам, нужно активнее заявлять о себе — публиковать фотографии, посты, рассказывать о себе, чтобы брендам было понятно, кто ты и почему стоит с тобой сотрудничать. В современном спорте соцсети — это важная часть карьеры, и ею тоже надо уметь пользоваться.