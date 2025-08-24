Российские пловчихи завоевали бронзу в эстафете на ЮЧМ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Женская сборная России завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 м на юниорском чемпионате мира по плаванию, проходящем в румынском Отопене.
В составе российской команды выступили Милана Степанова, Виктория Таранникова, Серафима Фокина и Кира Манохина, они показали время 4 минуты 1,61 секунды. Первое место заняли американки (3.59,85), вторыми стали китаянки (4.01,37).
Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир завершится в воскресенье.