Российские пловчихи завоевали бронзу в эстафете на ЮЧМ

Российские пловчихи завоевали бронзу в женской комбинированной эстафете на ЮЧМ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Женская сборная России завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4 по 100 м на юниорском чемпионате мира по плаванию, проходящем в румынском Отопене.

В составе российской команды выступили Милана Степанова, Виктория Таранникова, Серафима Фокина и Кира Манохина, они показали время 4 минуты 1,61 секунды. Первое место заняли американки (3.59,85), вторыми стали китаянки (4.01,37).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир завершится в воскресенье.