Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор, пишут СМИ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Telegram-канал Mash.
Заплыв прошел в воскресенье. По информации источника, 29-летний россиянин стал единственным из трех тысяч участников, не вернувшимся к финишу. Сообщается, что на старте заплыва Свечников был в зеленой шапочке и предположительно стартовал с третьего корабля.
Стамбульская полиция и организаторы соревнования проинформированы о произошедшем и ведут поиски спортсмена с 16:00 мск.