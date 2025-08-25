Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор, пишут СМИ

Заплыв прошел в воскресенье. По информации источника, 29-летний россиянин стал единственным из трех тысяч участников, не вернувшимся к финишу. Сообщается, что на старте заплыва Свечников был в зеленой шапочке и предположительно стартовал с третьего корабля.