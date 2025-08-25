Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин пропал во время массового заплыва через Босфор, пишут СМИ

Российский пловец Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Telegram-канал Mash.

Заплыв прошел в воскресенье. По информации источника, 29-летний россиянин стал единственным из трех тысяч участников, не вернувшимся к финишу. Сообщается, что на старте заплыва Свечников был в зеленой шапочке и предположительно стартовал с третьего корабля.

Стамбульская полиция и организаторы соревнования проинформированы о произошедшем и ведут поиски спортсмена с 16:00 мск.