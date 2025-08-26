Российский пловец Свечников мог выбраться на берег, пишет Hurriyet

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, сообщили ранее РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена. По словам Николая, поиски пловца были начаты лишь после 16.00. По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километров между Азией и Европой по Босфорскому проливу в Стамбуле в рамках межконтинентального заплыва. Среди участников было более 450 россиян, сообщили РИА Новости организаторы.