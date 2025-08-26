Российский пловец Свечников мог выбраться на берег, пишет Hurriyet

СТАМБУЛ, 26 авг — РИА Новости. Российский пловец Николай Свечников, поиски которого идут в Босфорском проливе, мог выбраться на берег и выбросить чип, утверждает турецкая газета Hürriyet.
Расследование начато в связи с исчезновением российского пловца, участвовавшего в заплыве в Босфорском проливе, на данный момент спасатели не обнаружили следов мужчины, сообщили ранее власти провинции Стамбул. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Супруга пловца прибыла в Стамбул в понедельник для участия в поисках Свечникова.
«Перед соревнованием пловцам надели браслет с чипом. Чип не оборудован системой навигации GPS, поэтому установить, где в Босфоре находится российский пловец Свечников, невозможно. Чип лишь фиксирует момент, когда пловец вошел в воду и вышел из нее. Рассматриваются два возможных варианта: Свечников или утонул, или же после старта вышел на берег, а чип выбросил в море», — утверждает газета.
По ее данным, поиски пловца ведутся как в море, так и на суше.
Участвующая в поисках родственница Алена Караман ранее сообщила РИА Новости, что в поисках задействованы водолазы, во вторник, как ожидается, будет задействован вертолет. По ее словам, береговая охрана утверждает, что сигнал от чипа Николая в последний раз был зафиксирован на берегу, потом он пропал.
Организаторы заплыва в Стамбуле ранее заявили, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию после пропажи Свечникова на всей протяженности Босфорского пролива (около 30 километров), сообщило ранее госагентство Anadolu.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски, сообщили ранее РИА Новости близкий друг пловца Николай и родственница Алена. По словам Николая, поиски пловца были начаты лишь после 16.00. По предварительным данным организаторов, 2665 пловцов из 2896 зарегистрированных преодолели в воскресенье дистанцию в 6,5 километров между Азией и Европой по Босфорскому проливу в Стамбуле в рамках межконтинентального заплыва. Среди участников было более 450 россиян, сообщили РИА Новости организаторы.
После заплывапо Босфору прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. Организаторы не сообщали о каких-либо инцидентах. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода — плюс 25 градусов с ветром.
Участники межконтинентального заплыва в Босфоре, во время которого пропал российский пловец, обязались взять на себя все риски, связанные с мероприятием, в том числе те, что потенциально могут привести к летальному исходу, следует из правил заплыва. Стоимость участия в заплыве — 550 евро.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.