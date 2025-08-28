Олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка шведская пловчиха Сара Шестрём родила ребенка в машине скорой помощи в Стокгольме.
«Акушерка, вероятно, по моему дыханию по телефону поняла, что у меня начался потужной период, и, к счастью, она настояла на том, чтобы к нам выслали скорую, которая отвезет нас в ближайшую доступную больницу. Та, в которую мы планировали, была переполнена. Поездка казалась бесконечной, даже несмотря на то, что мы ехали на полной скорости с мигалками. Боль была неописуемой, и было уже слишком поздно для обезболивания. Я не думала, что выживу», — написала Шестрём под фотографией с новорожденным ребенком в Instagram*.
Олимпийская чемпионка отметила, что ее сын Адриан появился на свет 26 августа в 20:05 по местному времени. Отцом является фехтовальщик Йохан де Йонг Скиерус. Пара поженилась в 2024 году, а зимой 2025-го сообщила, что ожидает ребенка.
«Он родился прямо там, у входа в больницу, в машине скорой помощи. Момент, который все изменил: когда его положили на мою грудь и мы услышали его самый первый крик. От невообразимой боли и страха до самого волшебного момента в нашей жизни. Это было травматично и волшебно одновременно. Он здоровый и счастливый маленький мальчик», — добавила спортсменка.
Шестрём 32 года. В ее активе шесть олимпийских медалей, три из которых — золотые, 36 наград чемпионатов мира и 54 медали чемпионатов Европы. Ранее шведская спортсменка сообщила о планах выступить на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.