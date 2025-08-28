Олимпийская чемпионка родила в машине скорой помощи

«Акушерка, вероятно, по моему дыханию по телефону поняла, что у меня начался потужной период, и, к счастью, она настояла на том, чтобы к нам выслали скорую, которая отвезет нас в ближайшую доступную больницу. Та, в которую мы планировали, была переполнена. Поездка казалась бесконечной, даже несмотря на то, что мы ехали на полной скорости с мигалками. Боль была неописуемой, и было уже слишком поздно для обезболивания. Я не думала, что выживу», — написала Шестрём под фотографией с новорожденным ребенком в Instagram*.