«Не понимаю людей, которые пытаются переплыть Босфор». Мнение Юлии Ефимовой

— Я не понимаю этих людей. Понимаю, они подписывают бумаги, мы тоже что-то похожее подписываем периодически. Но переплывать Босфор — лично я бы спросила: «Зачем мне это надо?» Я люблю комфорт, тепло, уют, бассейн. Дон я, конечно, переплывала, даже недавно летом в родном Волгодонске. Там как раз баржи — одна, вторая, третья, и я что-то одну не увидела… (Смеется.) Но я плаваю хорошо и быстро — обплыла. Пришлось немного спуститься по течению, подождать, пока пройдет мимо. Я знаю, что такое баржа, с какой скоростью они идут и какие возможны ситуации. Так что просто близко не подплываю. Но для меня такие случаи странно звучат.