«Не понимаю людей, которые пытаются переплыть Босфор». Мнение Юлии Ефимовой

После чемпионата мира по водным видам спорта как-то подзабылось, что долгие годы плавание медийно тащила чуть ли не в одиночку Юлия Ефимова. Шестикратная чемпионка мира не отобралась в Сингапур, и с учетом 33-летнего возраста вопросы о продолжении карьеры неизбежны. Однако мероприятие в пространстве Fonbase в «Лужниках» с автограф-сессией и общением с болельщиками не оставило сомнений — Юлия в обойме, в хорошем настроении и в шикарном луке из розового пиджака и красной шляпы. У нее все хорошо и весело — а значит, можно продолжать.
В интервью «СЭ» она рассказала об отношении к книгам, путешествиях по Европе и России и историям с пловцами и альпинистами, которые пропадают при штурмах экстремальных дистанций и высот.
Жить в Европе точно не хотела бы
— Если бы вам нужно было написать сочинение на тему: «Как я провел лето», что бы написали?
— Бывало и лучше. (Смеется.) На самом деле как-то очень рвано, непонятно и быстро прошло лето. Признаюсь, очень много времени провела в больницах, плюс погода очень холодная… Провела много времени в Москве. Так что в целом я недовольна. Но все равно были и хорошие моменты.
— По соцсетям так и не скажешь, что в Москве, вроде и по Европе поездили.
— Это было еще в марте, просто так фотографии выложила…
— Отдыхать в России лучше?
— Отдыхать вообще везде хорошо, ребят. Особенно если есть деньги. (Смеется.).
— У вас они есть, так полагаем.
— Хотелось бы больше. Но вот если выбирать, где жить, — у каждого свои интересы. Везде есть свои плюсы и минусы. Но я бы точно не хотела жить в Европе.
— Возвращаясь к больницам — у вас все сейчас нормально физически?
— У меня была травма. Как раз долго с ней разбираемся. Еще непонятно, как разобрались. Нога еще болит.
— Непонятно, будете ли вы продолжать?
— Нет, непонятно, как продолжать! В том, что буду продолжать, я не сомневаюсь. Схожу еще к некоторым докторам. До этого в принципе делали все, что могли, — возможное и невозможное. Просто прошло много времени. Обычно все травмы лечатся за такой большой срок. Повреждение старое, я долго-долго терпела… Видимо, сейчас буду долго-долго лечить.
— Но вы же в нормальную больницу ходите? Без очереди с бабушками, с талончиками?
— Ха-ха! да, я хожу в специальную спортивную больницу. Иногда есть какие-то очереди, иногда нет. Но все равно всегда все по расписанию. На самом деле все доктора — большие молодцы, хотела бы их поблагодарить. Но просто, возможно, мы не туда смотрим.
— Спортсмены пытаются пройти вне очереди со словами: «Я только спросить»?
— Да мы все так делаем. (Смеется.).
Ажиотаж вокруг моего возраста — тоже прикольно
— Еще год назад было большое количество новостей о вашем возможном завершении карьеры. Сколько лет вы себе отводите на профессиональное плавание?
— Не знаю, на спортивную карьеру, как и на жизнь, ничего не закладываю. Никогда не знаешь, когда все закончится. Поживем-увидим. Пока я наслаждаюсь тем, что я делаю. Мне это нравится. Даже вот этот ажиотаж вокруг возраста в какой-то мере тоже прикольно. У нас в России не было таких… возрастных пловчих как минимум. Поэтому продолжаем. А дальше посмотрим. Главное, что я наслаждаюсь. Как только перестану, тогда и будет конец карьеры. Я бы и всем начинающим пловцам говорила — ставьте цели и идите к ним, но главное — в удовольствие.
— Вы чувствуете, что после чемпионата мира популярность плавания растет?
— Я не чувствую. Потому что я-то не была на чемпионате мира. Но смотрела, конечно. Видела, как красочное плавание вернулось. Это классно! Но мы далеки от уровня того же фигурного катания, которое вот как раскрутилось за последнее десятилетие.
Сейчас у нас абсолютно новое начальство, там все поменялось. Надеюсь, даже уверена, что это к лучшему. Очень интересно, что будет дальше. Как это удержать? Конечно, своими результатами. Это лучший вариант. Ну и, конечно, надо развивать плавание, чтобы не только я была такой медийной, но и другие пловцы больше внимания уделяли медиа, соцсетям. Как ни крути, это все развивает наш спорт.
— В общем, сейчас лучше, чем Игры БРИКС?
— (Кивает.) И другие, которых в итоге не было, да?
— А вообще если бы не плавание — какой-то другой вид спорта рассматривали бы?
— Тяжело сказать, потому что есть очень много разных и хороших видов спорта. Наверное, сноуборд. Какое-то время назад попробовала, мне очень понравилось! Конечно, хотелось бы заниматься им более профессионально. Понимаю, что если начинаешь с детства, то, конечно, у тебя больше шансов. Сейчас это топ-1 вид спорта после плавания, которым я увлекаюсь.
— Есть ощущение, что ваш потенциальный наезд на Чикунову или наоборот дает больше популярности, чем построенный бассейн в университете.
— Отчасти согласна, но не совсем так. Два спортсмена внутри плавания не сделают погоды, потому что плавание все равно не сильно смотрят. Но когда мы с Женей подключили футбол и надели футболки «Спартака» и «Зенита» — это разорвало. У меня столько фанатов прибавилось благодаря «Спартаку», потому что я за него болею. И все такие — все, мы теперь за нее. Круто, что такое шоу происходит. Нужно приглашать других спортсменов, блогеров, чтобы они где-то сняли, показали: плавание на самом деле очень красивый вид спорта.
Тупых спортсменов не знаю
— Недавно было интервью тренера сборной России Шишина, где он сказал, что мы отстаем от американцев в 6−10 раз. Согласны с оценкой?
— Да. (Грустно смеется.).
— До Лос-Анджелеса такое не отыгрывается?
— Масштабы такие не отыгрываются. Но у нас есть хорошие топовые спортсмены, их по пальцам пересчитать. А у них годами и десятилетиями прет вся команда. Так же как у Австралии. Даже китайцев и то меньше. Чтобы догнать их, нам как минимум нужно больше спортивных объектов — не устану это повторять. Нам нужны бассейны! В Москве даже нет нормального бассейна, мы все ждем, когда снова откроется «Олимпийский».
— Зато Минспорт говорит, что надо внедрять некий перечень книг для футболистов, чтобы они читали. Не только бассейнами заниматься, но и смыслы транслировать.
— Это чтобы футболисты не просили стадионы? Хороший уход от ответа на вопрос «где, блин, спортобъекты?» (Смеется.) Нет, читать надо, я согласна. Я сама не люблю читать, но заставляю себя, потому что чувствую, как чтение развивает мою речь. Стараюсь и вслух читать. И мне потом даже делают комплименты, мол, я лучше говорю. Я вожу с собой постоянно несколько книг, но не могу никак дочитать ни одну. Начала еще и читать на английском — русский забывается. Начинаешь на русском — английский проседает! Сериалы я стараюсь смотреть на английском, потому что большую часть времени последние месяцы все же провожу в России. Стараюсь держать баланс, одна такая книга, одна такая. Было бы еще время все дочитать… Почему-то сажусь читать — и глаза сразу закрываются. (Смеется.).
— Сталкивались со стереотипом «да тупые все эти спортсмены»? Может, даже есть доля правды в такой резкой фразе?
— Знаете, сколько я встречала спортсменов, особенно на высшем уровне, — ни одного тупого не знаю. Чтобы добиваться таких результатов, даже в футболе или хоккее, необходимы знания в тактике. Ты не можешь выехать на тупости. Может, раньше амбалу говорили — выбей того-то, и он выполнял эту задачу, сейчас хоккей и спорт вообще поменялся. Тебе надо многое держать в голове, высчитывать, успевать. Так же и у нас в плавании — огромного количества тренировок уже не хватает, нужно понимать, зачем и что ты делаешь. Тренер не может влезть в твою шкуру. Ты должен сам анализировать подходы, знать, зачем развиваться. И чем пловцы моложе, тем больше они знают, кстати.
— Некоторые спортсмены идут на экстремальные вещи. Несколько дней назад пропал россиянин, который решил переплыть Босфор, пытаются спасти российскую альпинистку…
— Я не понимаю этих людей. Понимаю, они подписывают бумаги, мы тоже что-то похожее подписываем периодически. Но переплывать Босфор — лично я бы спросила: «Зачем мне это надо?» Я люблю комфорт, тепло, уют, бассейн. Дон я, конечно, переплывала, даже недавно летом в родном Волгодонске. Там как раз баржи — одна, вторая, третья, и я что-то одну не увидела… (Смеется.) Но я плаваю хорошо и быстро — обплыла. Пришлось немного спуститься по течению, подождать, пока пройдет мимо. Я знаю, что такое баржа, с какой скоростью они идут и какие возможны ситуации. Так что просто близко не подплываю. Но для меня такие случаи странно звучат.
Авторы: Дмитрий Кузнецов, Микеле Антонов