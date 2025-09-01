Ричмонд
Пловчиха Ефимова назвала самую красивую спортсменку России: «О себе такого не слышала»

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как относится к статусу одной из главных красавиц отечественного спорта.

Источник: Zuma\TASS

— Вас часто называют одной из самых красивых спортсменок России. Как реагируете?

— Честно, ни разу не слышала такого. Спасибо за это, но сама так не считаю.

— А кого бы вы выделили в этом плане?

— Мария Шарапова очень красивая. У нас вообще в спорте очень много таких девушек, — сказала Ефимова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым в рамках проекта FONBASE.

Источник: AP 2024

33-летняя Юлия Ефимова является 3-кратным призером Олимпиады, 6-кратной чемпионкой мира, 7-кратной чемпионкой Европы.

