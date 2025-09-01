Пловчиха Ефимова назвала самую красивую спортсменку России: «О себе такого не слышала»

— Вас часто называют одной из самых красивых спортсменок России. Как реагируете?
— Честно, ни разу не слышала такого. Спасибо за это, но сама так не считаю.
— А кого бы вы выделили в этом плане?
— Мария Шарапова очень красивая. У нас вообще в спорте очень много таких девушек, — сказала Ефимова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым в рамках проекта FONBASE.
33-летняя Юлия Ефимова является 3-кратным призером Олимпиады, 6-кратной чемпионкой мира, 7-кратной чемпионкой Европы.
