Итальянских пловчих отстранили после кражи в аэропорту Сингапура

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Итальянская чемпионка мира по плаванию Бенедетта Пилато вместе с партнершей по национальной команде Кьярой Тарантино отстранены от соревнований на 90 дней после кражи в магазине аэропорта Сингапура, сообщает Итальянская федерация плавания (FIN).
В августе девушки возвращались в Италию после отдыха на Бали, последовавшим за выступлением на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Перед посадкой на рейс спортсменок на основании данных с камер видеонаблюдения остановила полиция. Их задержали на несколько часов, лишили паспортов, допросили, затем спортсменкам предъявили обвинение в краже. Пловчих отпустили после личного вмешательства министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и готовность к сотрудничеству спортсменок, признавших свою вину, прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней», — говорится в сообщении.
Из-за отстранения пловчихи не смогут принять участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет с 2 по 7 декабря в Польше.