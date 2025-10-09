Итальянских пловчих отстранили после кражи в аэропорту Сингапура

В августе девушки возвращались в Италию после отдыха на Бали, последовавшим за выступлением на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре. Перед посадкой на рейс спортсменок на основании данных с камер видеонаблюдения остановила полиция. Их задержали на несколько часов, лишили паспортов, допросили, затем спортсменкам предъявили обвинение в краже. Пловчих отпустили после личного вмешательства министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.