Американская пловчиха Уолш еще раз побила мировой рекорд

Уолш побила мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем на этапе Кубка мира.

Источник: AP/TASS

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американская пловчиха Гретчен Уолш обновила собственный мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в американском Кармеле (штат Калифорния).

Уолш в финальном заплыве преодолела дистанцию за 23,72 секунды. Предыдущий рекорд — 23,94 секунды — был установлен американкой на чемпионате мира в Будапеште в декабре 2024 года.

Этап Кубка мира в Кармеле проходит с 10 по 12 октября. Российские пловцы пропускают этапы в США и Канаде из-за логистических и организационных сложностей.