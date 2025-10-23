Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы. Польша не пускает наших спортсменов

Российская сборная из-за политических обстоятельств не сможет принять участие в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Польше. Ранее представители федерации отмечали, что команда пропустит этапы Кубка мира в США и Канаде из-за проблем с логистикой и организацией.
Что сказал Мазепин
Соревнования пройдут с 2 по 7 декабря в Люблине. Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что причиной неучастия нашей страны стала политическая ситуация, поскольку польская сторона не допускает россиян.
«Это не потому, что нас не допускает World Aquatics, а потому, что нас не допускает Польша», — сказал Мазепин журналистам.
Он добавил: Россия поедет на соревнования на длинной воде в Париже, которые запланированы на 25 июля 2026 года.
Реакция в России
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал неучастие российских пловцов в чемпионате Европы в Польше:
«Польша уже неоднократно заявляла, что они не будет оказывать визовую поддержку нашим спортсменам. Сейчас добрались до российских пловцов. Вообще такие федерации нужно лишать возможности проводить соревнования. Нужно забрать у них турнир и провести в другой любой стране. Международной федерации плавания нужно тщательнее подходить к организации соревнований. Почему нельзя было найти страну, которая бы пустила к себе всех участников? Международная федерация должна отстаивать интересы всех спортсменов».
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что направит ноту президенту МОК:
«Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию — вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии. Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. Кроме того, исполком МОК в своем последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех — и они касаются в том числе России».
Дегтярев также призвал МОК к последовательности. «В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», — заключил министр.
Вероятность возвращения водного поло — более 90 процентов
Также, по словам Мазепина, вероятность возвращения российских ватерполистов на международную арену в ближайшее время составляет более 90 процентов.
«Мы хотим сделать 2026 год годом водного поло. Нам нужно перестраивать систему с нуля, мы сделали Евразийскую лигу с 14 мужскими клубами и 11 женскими. Рассматриваем возможность приглашения иностранного тренера, чтобы он собрал костяк и подготовил нас к Олимпиаде — всего три года осталось. Внутри очень много чего было потеряно, к сожалению. Вероятность возвращения нашего водного поло на международную арену — более 90 процентов. Это командный вид, что накладывает нюансы, есть контакт между спортсменами. Но на мой взгляд, наши спортсмены доказали свой профессионализм и что все это возможно», — подчеркнул глава Федерации водных видов спорта России.
В 2022 году россиян отстранили от участия в международных соревнованиях по водному поло из-за событий на Украине. В сентябре 2023 года World Aquatics объявила, что россияне могут принимать участие в ее турнирах при соблюдении ими ряда условий, в частности, речь идет о выступлении в нейтральном статусе.
Ранее МОК занял жесткую и принципиальную позицию в защите прав израильских спортсменов, которым власти Индонезии отказали во въезде на чемпионат мира по спортивной гимнастике. В отношении России это почему-то так не работает.
Автор: Егор Сергеев