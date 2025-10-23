Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы. Польша не пускает наших спортсменов

«Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию — вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии. Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввел против нее жесткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. Кроме того, исполком МОК в своем последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех — и они касаются в том числе России».