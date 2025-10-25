Пловец Степанов рассказал о зарплатах в сборной России

— Мне здесь очень нравится. Бассейн — в двух шагах. В Москве на квартиру у бассейна я выложу 100 тысяч в месяц. Я сейчас копил на квартиру — купил на восьмом этаже, видно весь город, каланчу, все как на ладони… А так держит семья, тренер. Я бы за тренером в другой город переехал. У нас немного рушится бассейн. Ты можешь плавать и видеть кусочки неба. С другой стороны полстены выпало.