Олимпийская чемпионка установила мировой рекорд на дистанции 800 м кролем

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2024 года по плаванию австралийка Лани Паллистер установила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Торонто.
Паллистер преодолела дистанцию за 7 минут 54 секунды. Она превзошла рекорд американки Кэти Ледеки, который был установлен в ноябре 2022 года и составлял 7.57,42.
Паллистер 23 года. Она является двукратной чемпионкой мира, а также пятикратной победительницей мировых первенств на короткой воде.