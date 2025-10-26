Ричмонд
Олимпийская чемпионка установила мировой рекорд на дистанции 800 м кролем

Паллистер побила рекорд Ледеки на дистанции 800 метров кролем на короткой воде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2024 года по плаванию австралийка Лани Паллистер установила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Торонто.

Паллистер преодолела дистанцию за 7 минут 54 секунды. Она превзошла рекорд американки Кэти Ледеки, который был установлен в ноябре 2022 года и составлял 7.57,42.

Паллистер 23 года. Она является двукратной чемпионкой мира, а также пятикратной победительницей мировых первенств на короткой воде.