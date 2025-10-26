Олимпийская чемпионка установила мировой рекорд на дистанции 800 м кролем

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2024 года по плаванию австралийка Лани Паллистер установила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Торонто.