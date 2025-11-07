Чемпион мира пловец Корнев отказался переезжать в США

— Меня уже звали в Америку. Тренеры, которые работают с Гретчен Уолш и Джеком Алекси, Боб Боуман звал лично, например. Но меня тут много что держит. Тренер, от которой я не хочу никуда уходить, родители, друзья и, конечно, самое важное — невеста Ульяна. Я не готов. В первую же секунду ответил, что нет. Конечно, мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек. Не хочу я уезжать ни от Ульяны, ни от Ольги Николаевны [Байдаловой] или Елены Юрьевны [Кузнецовой]. Они очень крутые.