Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чикунова о результате на 100 м брассом: «Будем считать, что это такая точка отсчета, желательно невозврата»

Пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала победу на дистанции 100 м брассом на чемпионате России на короткой воде в Казани.

Источник: Спортс"

Спортсменка проплыла с результатом 1.04,84.

«Понимала, что последние 25 метров сегодня все решат. Понимала, что у меня есть некое преимущество. Не прям довольна своим результатом, в том году проплыла быстрее, так что будем считать, что это такая точка отсчета, желательно невозврата. Сейчас я делаю акцент на Кубок Сальникова, планомерно к нему готовлюсь», — сказала Чикунова.

Она отметила, что ей было бы тяжело хорошо выступать на дистанции 50 м брассом.

«Это будет тяжело, потому что у меня вся сила в широком толчке ногами. Если я хочу хорошо плыть 50 м, мне нужно будет полностью поменять технику, отказаться от широкого гребка. Пока я к этому не готова. Буду тренировать сотню, но основной упор на 200 м», — добавила пловиха.