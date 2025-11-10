Евгений Рылов: В лучшей форме мог бы бороться за первое-второе место в 200 метрах

— Да, всё так. Я набирал тогда отличную форму. Всё было хорошо. Но заболел за четыре недели до отбора. И это, естественно, сорвало подготовку. У нас в плавании это очень сказывается. Особенно, чем старше становишься, тем меньше имеешь право на ошибку. Тем более у меня в 2024 году тоже было такое лечение. И я тот год тоже начал позже, чем все. Пропустил полугодие после лечения антибиотиками, и это сказалось. Начинаю тренироваться и через две-три недели заболеваю — и так у меня было по кругу до конца года. В начале 2025 года вроде отпустило меня — я начал тренироваться, делал всё необходимое, держал уровень и потом набирал-набирал-набирал. И меня всё равно сорвало. После апреля я отдохнул где-то неделю, начал заново сдавать анализы — рецидив — и опять надо начинать повторный цикл. И это накануне отбора к чемпионату мира! Естественно, потом мы этот немного растянули, чтобы до конца добить. Надеюсь, что теперь получится нормально выступать.