Пригоду и Клепикову признали лучшими пловцами года

Пригода и Клепикова признаны лучшими пловцами 2025 года в России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Кирилл Пригода и Дарья Клепикова признаны лучшими пловцами 2025 года, сообщается в Telegram-канале Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Этим летом спортсмены стали победителями в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров в составе российской команды на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Пригоде 29 лет. На мировом первенстве он также завоевал золото в комбинированной мужской эстафете 4 по 100 метров и серебро на дистанции 50 метров брассом. Клепиковой 20 лет, она также выиграла серебро в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

17-летний пловец Михаил Щербаков признан открытием года. Спортсмен завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на юниорском чемпионате мира в Отопене (Румыния), а также стал победителем в командной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В ноябре Щербаков установил юношеский рекорд Европы на чемпионате России на короткой воде на дистанции 200 метров комплексом.

Тренером 2025 года в плавании стала Ольга Байдалова, которая является специалистом по адаптивным видам спорта.