Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр Климент Колесников стал победителем на дистанции 100 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Колесников показал результат 51,02 секунды. Эта победа стала второй за день для него, ранее он победил на дистанции 50 метров на спине. Серебро завоевал Алексей Сударев (52,33 секунды), бронзу — Михаил Щербаков (52,37).
У женщин на аналогичной дистанции лучшей стала Ралина Гилязова (59,20), которая побила свой же юношеский рекорд России. Далее расположились Виктория Машкина (59,21) и Яна Шакирова (59,85).
На дистанции 1500 м вольным стилем золото с юношеским рекордом Европы завоевала Ксения Мишарина (15.42,14). Второе место заняла Анна Аршавская (15.59,90), третье — Полина Козякина (16.00,64).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.