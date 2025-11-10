Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде

Пловец Колесников выиграл 100-метровку комплексом на чемпионате России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр Климент Колесников стал победителем на дистанции 100 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.

Колесников показал результат 51,02 секунды. Эта победа стала второй за день для него, ранее он победил на дистанции 50 метров на спине. Серебро завоевал Алексей Сударев (52,33 секунды), бронзу — Михаил Щербаков (52,37).

У женщин на аналогичной дистанции лучшей стала Ралина Гилязова (59,20), которая побила свой же юношеский рекорд России. Далее расположились Виктория Машкина (59,21) и Яна Шакирова (59,85).

На дистанции 1500 м вольным стилем золото с юношеским рекордом Европы завоевала Ксения Мишарина (15.42,14). Второе место заняла Анна Аршавская (15.59,90), третье — Полина Козякина (16.00,64).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.