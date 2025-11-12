Ричмонд
Михаил Щербаков: «Мне нравится этот “день сурка”: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день»

Чемпион мира среди юниоров по плаванию Михаил Щербаков признался, что ему нравится тренироваться каждый день.

Источник: Спортс"

— Какой у вас набор дистанций по специализации?

— Плаваю почти весь комплекс. Мое — это дистанции 200 и 400 м. 100‑метровка — тоже, но я пока слишком юн для сотни, а вот 200 и 400 — это мне хорошо подходит.

— То есть вы средневик, который плавает много объемов.

— Очень много. И я это люблю. Мне нравится сидеть в «Искре» и готовиться к соревнованиям на протяжении пяти месяцев. Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день.

— Кто‑то скажет, что это слишком скучно.

— Я понимаю, но мне нравится, — рассказал Щербаков.