Михаил Щербаков: «Мне нравится этот “день сурка”: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день»

— Какой у вас набор дистанций по специализации?
— Плаваю почти весь комплекс. Мое — это дистанции 200 и 400 м. 100‑метровка — тоже, но я пока слишком юн для сотни, а вот 200 и 400 — это мне хорошо подходит.
— То есть вы средневик, который плавает много объемов.
— Очень много. И я это люблю. Мне нравится сидеть в «Искре» и готовиться к соревнованиям на протяжении пяти месяцев. Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день.
— Кто‑то скажет, что это слишком скучно.
— Я понимаю, но мне нравится, — рассказал Щербаков.