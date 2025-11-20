Белорусские пловцы завоевали 16 наград в первый день Кубка сильнейших

В стартовый день домашнего турнира наши пловцы добыли одну золотую, семь серебряных и восемь бронзовых наград. Победу на дистанции 200 м комплексным плаванием у женщин одержала Анастасия Шкурдай, вторые места в финалах заняли Алеся Акинчиц (1500 м, вольный стиль), Алексей Рылько (200 м, комплекс), Анастасия Кулешова (200 м, баттерфляй) и Владислав Макаревич (50 м, вольный стиль).
На третью ступень пьедестала поднялись Ксения Мастович (1500 м, вольный стиль), Данила Бохуров (200 м, комплекс), Владимир Мамекин (200 м, спина), Маргарита Полешук (200 м, баттерфляй) и Дмитрий Кухаренко (50 м, вольный стиль). Кроме того, белорусские квартеты выиграли по три серебряные и бронзовые медали в эстафетах.
«Сегодня мы открыли двери нашего прекрасного бассейна для иностранных гостей — участие в Кубке сильнейших принимают около 500 пловцов из 11 стран. Рады, что откликнулись такие титулованные личности: здесь и чемпионы мира и Европы, и призеры Олимпийских игр, и молодые белорусские звезды мирового плавания. Желаю нашим атлетам выступить достойно, продемонстрировать свои умения и завоевать заветные медали», — сказал глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко.
В пятницу, 21 ноября, участники Кубка сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде определят лучших в 13 видах программы. Соревнования продлятся по 23 ноября.