Белорусские пловцы завоевали 16 наград в первый день Кубка сильнейших

«Сегодня мы открыли двери нашего прекрасного бассейна для иностранных гостей — участие в Кубке сильнейших принимают около 500 пловцов из 11 стран. Рады, что откликнулись такие титулованные личности: здесь и чемпионы мира и Европы, и призеры Олимпийских игр, и молодые белорусские звезды мирового плавания. Желаю нашим атлетам выступить достойно, продемонстрировать свои умения и завоевать заветные медали», — сказал глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко.