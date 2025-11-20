Ричмонд
Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

20 ноября в Минске стартовал Кубок сильнейших по плаванию в коротком бассейне.

Источник: Спортс"

Плавание на короткой воде.

Кубок сильнейших.

Минск, Беларусь.

Женщины.

50 м, брасс.

1. Ралина Гилязова (Россия) — 29,85.

2. Хенриетта Фангли (Венгрия) — 30,18.

3. Евгения Чикунова (Россия) — 30,39.

200 м, комплекс.

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 2.08,11.

2. Яна Шакирова (Россия) — 2.09,22.

3. Ирина Звягинцева (Россия) — 2.09,36.

1. Серафима Фокина (Россия) — 2.09,25.

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) — 2.10,00.

3. Маргарита Полешук (Беларусь) — 2.17,85.

Мужчины.

50 м, вольный стиль.

1. Владислав Гринев (Россия) — 21,57.

2. Владислав Макаревич (Россия) — 22,00.

3. Дмитрий Кухаренко (Беларусь) — 22,39.

200 м, комплекс.

1. Максим Ступин (Россия) — 1.56,17.

2. Алексей Рылько (Беларусь) — 1.56,44.

3. Данила Бохуров (Беларусь) — 1.58,46.

200 м, спина.

1. Дмитрий Савенко (Россия) — 1.50,25.

2. Павел Самусенко (Россия) — 1.50,95.

3. Владимир Мамекин (Беларусь) — 1.54,53.

400 м, вольный стиль.

1. Савелий Лузин (Россия) — 3.39,59.

2. Григорий Вековищев (Россия) — 3.44,59.

3. Мэттью Колдвелл (ЮАР) — 3.46,32.

Микст-эстафета 4×150 м, комплекс.

1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Клепикова) — 1.36,80.

2. Минск (Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) — 1.39,09.

3. Гомельская область (Владимир Мамекин, Ангелина Малащенко, Дмитрий Кухаренко, Валерия Шилко) — 1.44,16.