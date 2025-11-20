Самусенко, Пригода, Суркова и Клепикова победили в эстафете на Кубке сильнейших по плаванию на короткой воде, другие результаты

Плавание на короткой воде.
Кубок сильнейших.
Минск, Беларусь.
Женщины.
50 м, брасс.
1. Ралина Гилязова (Россия) — 29,85.
2. Хенриетта Фангли (Венгрия) — 30,18.
3. Евгения Чикунова (Россия) — 30,39.
200 м, комплекс.
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 2.08,11.
2. Яна Шакирова (Россия) — 2.09,22.
3. Ирина Звягинцева (Россия) — 2.09,36.
200 м, баттерфляй.
1. Серафима Фокина (Россия) — 2.09,25.
2. Анастасия Кулешова (Беларусь) — 2.10,00.
3. Маргарита Полешук (Беларусь) — 2.17,85.
Мужчины.
50 м, вольный стиль.
1. Владислав Гринев (Россия) — 21,57.
2. Владислав Макаревич (Россия) — 22,00.
3. Дмитрий Кухаренко (Беларусь) — 22,39.
200 м, комплекс.
1. Максим Ступин (Россия) — 1.56,17.
2. Алексей Рылько (Беларусь) — 1.56,44.
3. Данила Бохуров (Беларусь) — 1.58,46.
200 м, спина.
1. Дмитрий Савенко (Россия) — 1.50,25.
2. Павел Самусенко (Россия) — 1.50,95.
3. Владимир Мамекин (Беларусь) — 1.54,53.
400 м, вольный стиль.
1. Савелий Лузин (Россия) — 3.39,59.
2. Григорий Вековищев (Россия) — 3.44,59.
3. Мэттью Колдвелл (ЮАР) — 3.46,32.
Микст-эстафета 4×150 м, комплекс.
1. Россия (Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Клепикова) — 1.36,80.
2. Минск (Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова, Марина Василевич) — 1.39,09.
3. Гомельская область (Владимир Мамекин, Ангелина Малащенко, Дмитрий Кухаренко, Валерия Шилко) — 1.44,16.