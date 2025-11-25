Сменившую гражданство экс-россиянку лишили половины зарплаты в Казахстане

«Я никогда их не обременяла арендой жилья для меня постоянной, но какие-то элементарные вещи — довезти меня в Тюмень на сборы, о чем мы изначально договаривались! В этом году я себе купила гидрокостюмы, и, когда их брала, мне писали: “Бери, конечно, мы тебе все возместим”. В итоге — ничего, а они стоили в районе 400−500 тысяч тенге. На Исламиаду я бы вообще не попала, если бы не отец. Он просто купил за свои деньги билет из Тюмени в Алма-Ату, откуда уже сборная добиралась до Эр-Рияда», — добавила Сподаренко.