Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гирев об участии пловца Сомова в Enhanced Games без допинг-контроля: «Считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры»

Призер Олимпийских игр в Токио, чемпион мира Иван Гирев считает, что российский пловец Евгений Сомов завершит профессиональную карьеру.

Ранее Сомов вошел в список участников Enhanced Games («Расширенных игр»), которые пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. Эти соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах» из-за отсутствия допинг-контроля.

"Думаю, это решение означает новый этап в его спортивном движении, считаю эту новость сообщением о завершении им профессиональной карьеры. Буду следить за его выступлением на этом турнире. Это будет уникальное событие.

Мы с Женей не виделись и не общались с юниорского периода, одним словом — давно. Поэтому воспользуюсь этим событием, чтобы передать ему привет и пожелать удачи на новом жизненном этапе. Наши пути в большом спорте уже не пересекутся, но мы наверняка встретимся вне спортивных арен", — сказал Гирев.

Сомову 26 лет, он был единственным российским пловцом, который поехал на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Спортсмен проживает в США.

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше