Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев назвал самое яркое спортивное событие 2025 года

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, отвечая на вопрос о самом ярком спортивном событии года для россиян, выделил выступление пловцов на чемпионате мира.

Источник: РИА "Новости"

«Самое яркое событие года в российском спорте — чемпионат мира и триумфальное возвращение наших пловцов. Ещё одна важная победа — возможность участия Коростелёва и Непряевой в Олимпийских играх», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых. В общем зачёте Россия заняла четвёртое место с 18 медалями.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв не сумели оказаться в числе лучших после квалификации спринта на этапе Кубка мира, но показали результат, достаточный для квалификации на Олимпийские игры-2026.

Спортсменам предстоят дополнительные проверки нейтральности, им нужно получить специальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше