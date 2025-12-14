Губерниев назвал самое яркое спортивное событие 2025 года

«Самое яркое событие года в российском спорте — чемпионат мира и триумфальное возвращение наших пловцов. Ещё одна важная победа — возможность участия Коростелёва и Непряевой в Олимпийских играх», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых. В общем зачёте Россия заняла четвёртое место с 18 медалями.
Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв не сумели оказаться в числе лучших после квалификации спринта на этапе Кубка мира, но показали результат, достаточный для квалификации на Олимпийские игры-2026.
Спортсменам предстоят дополнительные проверки нейтральности, им нужно получить специальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).