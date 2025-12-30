Дегтярев назвал лучших российских спортсменов 2025 года

В 2025 году Пригода на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завоевал две золотые и одну серебряную медали. Бурлакова на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили стала второй, а на чемпионате Европы в Бельгии заняла первое место. Российские дзюдоисты под руководством Макарова на чемпионате мира в Венгрии завоевали три золота и две бронзы (второе место в общекомандном медальном зачете), а также выступили на турнирах Большого шлема в ОАЭ и Японии.