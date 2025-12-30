Климент Колесников об Овечкине: «Такой человек может быть один на несколько поколений. Не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в России»

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
— Сейчас принято считать, что главный российский спортсмен в истории — это Александр Овечкин. Ваше мнение?
— Конечно, это бесспорно.
— Почему? Вы пловец, у вас должны быть свои идеалы.
— Да, но просто заработать медали — это мало. Нужно так преподнести себя в мире спорта, чтобы потом в обычном мире все тебя услышали и все поголовно знали твое имя и твои заслуги. И ты становился бы символом своего вида спорта.
Когда произносят «Овечкин», то всем сразу понятно: «О, хоккей». А если где-то вспомнят Александра Попова, который завоевал четыре золотые медали Олимпийских игр в плавании и вообще легенда, то не каждый обыватель скажет, чем он занимался.
То, что сделал Овечкин, как он себя построил, до чего довел, чего смог достичь — такой человек может быть один на несколько поколений. И я не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в нашей стране, — сказал Колесников.